Regering gaat beursgang Belfius uitstellen

Het ziet ernaar uit dat de regering-Michel voorlopig past voor een privatisering van de staatsbank Belfius. Dat betekent meteen ook dat de Arco-coöperanten op hun geld moeten wachten.

Het kernkabinet komt vandaag samen om zich te buigen over de beursgang van Belfius. Volgens bronnen zullen de topministers beslissen de beursgang uit te stellen.

De aanleiding is dat de raad van bestuur van Belfius voorwaarden naar voor heeft geschoven voor een beursgang. Vorige week besliste de raad van bestuur dat een beursgang kon, maar op voorwaarde dat de Arco-coöperanten pas worden uitbetaald nadat Europa het licht op groen heeft gezet.

Die voorwaarde ligt voor de regering moeilijk. Want in het zomerakkoord is afgesproken dat met het geld van de beursgang van Belfius de coöperanten uitbetaald zouden worden en dat de regeling niet gemeld zou worden bij Europa. Dat was een voorwaarde van CD&V. Die partij is ervan overtuigd dat die melding niet nodig is.

CD&V-vicepremier Kris Peeters zei dat ook met zoveel woorden in een interview, waarop Europees commissaris Margrethe Vestager reageerde dat Europa wel groen licht moet geven. Europa is van mening dat een vergoeding aan de Arco-coöperanten staatssteun is. En het is tot dusver bij dat standpunt gebleven.

Waardering Belfius

Niet alleen de voorwaarden van Belfius liggen moeilijk. Ook de marktomstandigheden zijn onzeker. Door de val van de Turkse lira en de handelsoorlog tussen de VS en China is de beursgang van Belfius een groter risico dan enkele maanden geleden. Dat blijkt ook uit de waardering van de staatsbank.

Enkele maanden geleden werd de bank nog op 6 tot 8 miljard euro gewaardeerd, terwijl dat nu nog 5 tot 7 miljard euro is. In regeringskringen wordt CD&V met de vinger gewezen, omdat Kris Peeters een beursgang tegenhield zolang er geen garanties waren voor de Arco-coöperanten. 'CD&V heeft het zelf om zeep geholpen door Belfius te koppelen aan Arco', zegt een regeringsbron.