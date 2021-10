Regering gaat voor grootschalige import van waterstof

Minister van Energie Tinne Van der Straeten mikt tegen 2026 op 160 kilometer nieuwe waterstofpijpleidingen. Die moeten het mogelijk maken op grote schaal groene waterstof te importeren voor de Belgische industrie.

De regering-De Croo keurde vrijdag in de ministerraad een plan goed met haar toekomststrategie rond waterstof. De bedoeling is van België een draaischijf te maken voor de invoer van waterstof in Europa. De eerste focus ligt daarbij op het gebruik van groene waterstof - gemaakt van hernieuwbare energie - om processen in de industrie te verduurzamen. Binnen vijf jaar moet het eerste stuk leidingnetwerk er liggen om het energiehoudende gas tot bij Belgische bedrijven te krijgen.

‘Waterstof is cruciaal om zware industrie, vrachtverkeer en scheepvaart te verduurzamen’, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). ‘Dat gaat ook over economische duurzaamheid in eigen land: het behoud van industrieën, werkgelegenheid en welvaart. De zware industrie maakt producten die noodzakelijk zijn voor de energietransitie, zoals groen staal. Om koolstofneutraal te worden, heeft België niet alleen hernieuwbare elektriciteit nodig, maar ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof.’

Hernieuwbare energie

Hoewel een klein deel waterstof hier geproduceerd kan worden, is België te klein en te dichtbevolkt om aan voldoende wind- en zonne-energie te geraken om in zijn eigen waterstofbehoefte te voorzien. Daarom wordt resoluut de kaart getrokken van infrastructuur om groene waterstof te kunnen importeren uit landen zoals Oman of Chili, waar veel capaciteit is voor goedkope hernieuwbare energieproductie. Van daar kan dan waterstof - of derivaten zoals ammoniak, methanol of e-methaan - worden ingevoerd per schip.

Om koolstofneutraal te worden, heeft België niet alleen hernieuwbare elektriciteit nodig, maar ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof. Tinne Van der Straeten Minister van Energie

Omdat waterstof overal waar veel wind of zon is, gemaakt kan worden, ziet Van der Straeten het als een democratischer brandstof. De omschakeling kan helpen om minder afhankelijk te worden van olie- en gasproducerende regimes die geopolitiek gevoelig liggen.

Op basis van onder andere een studie van Deloitte en de FOD Economie schat Van der Straeten dat België tegen 2030 al 3 tot 6 terawattuur (TWh) hernieuwbare moleculen kan importeren voor eigen gebruik. Dat komt overeen met 1,5 tot 3 procent van de huidige invoer van fossiel aardgas. Die volumes kunnen nog verdubbelen door van België een centrale draaischijf te maken voor de doorvoer van waterstof naar andere Europese landen, zoals nu ook al het geval is voor aardgas. Tegen 2050 mikt België op 100 tot 165 TWh waterstofimport voor eigen gebruik en nog eens het dubbele voor export naar de buurlanden.

De regering voorziet tegen 2026 al de bouw van een eerste stuk waterstofnetwerk van 100 tot 160 kilometer aan pijpleidingen, de zogenaamde backbone oftewel ruggengraat tussen de grote industriële havengebieden. Een voor de hand liggende keuze zou zijn dat de aardgasnetbeheerder Fluxys die publieke leidingen gaat uitbaten. Maar ook een consortium met verschillende investeerders behoort tot de mogelijkheden.

Van der Straeten wil begin volgend jaar een ontwerpvisie voorleggen rond de regelgeving en de marktwerking voor de waterstofleidingen. Daarna volgt een openbare consultatie van de potentiële marktdeelnemers vooraleer de definitieve regelgeving wordt vastgelegd. De bedoeling is om maximaal in te zetten op de ombouw van bestaande aardgasleidingen, om de dure en ingrijpende aanleg van nieuwe pijpleidingen te beperken.

Niet voor auto’s en verwarming

De regering kiest ervoor om waterstof in de eerste plaats in te zetten voor die delen van de industrie die niet zomaar met elektriciteit kunnen vergroenen. In tweede instantie kan hernieuwbare waterstof ook gebruikt worden als brandstof om de CO 2 -uitstoot voor vrachtvervoer, scheepvaart en vliegverkeer te verminderen.

Tegelijk gaat de Belgische strategie niet mee in de neiging om waterstof als magische wonderoplossing voor te stellen voor zowat alles waarbij vandaag nog CO 2 komt kijken. Waterstof voor personenauto’s bijvoorbeeld gaat de federale regering niet actief ondersteunen. ‘Voor particuliere wagens is er vandaag een betere oplossing, namelijk elektrische wagens’, klinkt het. Ook het gebruik van waterstof om gebouwen te verwarmen is momenteel niet aan de orde. Daar zijn elektrische warmtepompen een veel efficiëntere piste.