Regering geeft beetje meer sociale vrijheid

Vanaf komende zondag 10 mei mag wie onder één dak leeft, met vier andere mensen weer sociaal contact met elkaar hebben. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) bekendgemaakt na afloop van een nieuwe Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen de federale topministers en de regionale ministers-presidenten.

Het moeten wel altijd dezelfde vier mensen zijn die men ontvangt en met respect voor het bewaren van anderhalve afstand tot elkaar. 'Sociale contacten wegen zwaar op de mensen. We rekenen daarbij wel op de burgerzin van de bevolking, aangezien echte controles daarop moeilijk zullen zijn', aldus Sophie Wilmès. Zondag is moederdag. Mee daarom is besloten de teugels sociaal een klein beetje te vieren. De regering probeert de bevolking een beetje ruimte geven door het sociale leven op te delen in sociale mini-silo's, waarbinnen tussen kleine groepjes mensen iets meer contact mogelijk is.

Wilmès: 'Naarmate we de regels lossen, word het moeilijker alles door de politie te laten controleren. Daarom durf ik een beroep te doen op de verantwoordelijkheid van iedereen, noem het een contract.'

Tegelijk wees de premier voorzichtig te blijven in de contacten met ouderen. Maar mits respect voor de sociale afstand kunnen kinderen en kleinkinderen wel op bezoek bij grootouders.

Winkels

Minder verrassend is dat na voedingswinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra en stoffenzaken mogen vandaag maandag de rest van de winkels open. Dat is zoals verwacht omdat de epidemie dermate is afgezwakt. Er komen wel strikte regels, net zoals die nu al bestaan in de supermarkten: één klant per tien vierkante meter, 30 minuten in de winkel, met uitzonderingen voor kleine winkels. Willmès: 'Er wordt wel ten sterkste aangeraden dat elke klant mondbescherming draagt, met ook respect voor het bewaren van de afstand.'

Mondmaskers zijn verplicht op openbaar vervoer, luchthavens en op scholen voor leraars en kinderen vanaf 12 jaar.

Wilmès: 'Je moet alleen boodschappen doen, tenzij ouders met kinderen onder 18 jaar of mensen die bijstand nodig hebben. Boodschappen moet je ook doen in een stad of gemeente dichtbij je huis of werk. Er geldt in de winkels een voorrang voor ouderen boven 65, mensen die minder mobiel zijn en verzorgend personeel. En ik wil eraan herinneren: toeristische uitstapjes blijven verboden, een samenscholingsverbod blijft van kracht.'

'Het zal meer runshoppen zijn dan funshoppen', stelt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Markten blijven wel dicht. Vanuit de politiek sijpelden de voorbije dagen signalen door dat de regels rond markten in open lucht versoepeld zouden worden.

31 juli Profvoetbal Premier Sophie Wilmès zei enkel dat competitiesport tot 31 juli verboden blijft.

Opvallend is de karige communicatie over de competitiesport. De verwachting was dat de sport - en dan in de eerste plaats het profvoetbal - duidelijker perspectief zou krijgen. Het scenario was groepstrainingen weer toe te laten vanaf juli, matchen met inzet vanaf 1 augustus. Zonder publiek. Uiteindelijk zei Wilmès enkel dat competitiesport tot 31 juli verboden blijft. 'Het is niet dat ze dan op 1 augustus kunnen beginnen. Eerst moeten we dan nog formeel beslissen wanneer competitie, voor amateurs en profs, weer kan. De regionale ministers zullen met de experts bepalen vanaf wanneer we extra sport, zonder onderling contact, en trainingen van teams weer kunnen toelaten', verduidelijkt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA)

Nog opmerkelijk: de toestemming voor mensen om weer naar hun tweede verblijf te laten gaan, is vooruitgeschoven. Eerst was sprake dat toe te laten vanaf 18 mei, maar nu stelt Wilmès dat dat niet zal gebeuren voor 8 juni.

Horeca blijft dicht

De premier blikte ook vooruit op wat nog komen gaat. Maar daar zijn geen beslissingen genomen, evenmin wordt veel perspectief gegeven. Horeca en restaurants blijven dicht. Er wordt gekeken wat mogelijk is rond heropening van markten, bibliotheken, musea, dierentuinen, kappers en schoonheidssalons. En zal gekeken worden om meer mensen toe te laten op huwelijken (nu het koppel en hun getuigen) en begrafenissen, nu 15.

Wilmès benadrukt dat de cijfers in gunstige zin evolueren: 'Er zijn nu vijf keer minder ziekenhuisopnames per dag dan in maart.' Testing en tracing zijn cruciaal in de volgende fase van de lockdown. 'België is een voorbeeld qua aantal tests per inwoners', zegt de premier.

'De beperkingen zullen er nog lange tijd zijn. Wat een paar weken goed heeft gewerkt, kan niet oneindig blijven duren. Daarom moeten we voorzichtig de maatregelen afbouwen.'