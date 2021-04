Regering hakt knoop door over subsidies gascentrales

De regering legt vrijdag vast hoeveel nieuwe stroomproductiecapaciteit in aanmerking komt voor subsidies. Twee à drie nieuwe gascentrales zouden volstaan om erop toe te zien dat het licht blijft branden.

Hoeveel nieuwe gascentrales heeft België nodig? Dat is de vraag waar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) tegen vrijdag 30 april een antwoord op moest bieden. Op de ministerraad vrijdag legt ze haar plannen voor rond het subsidiemechanisme CRM, waarin ze bepaalt hoeveel volume er in aanmerking komt om subsidies te krijgen. Het is het sluitstuk van een regeling waarmee de regering wil garanderen dat het licht blijft branden.

De komende vier jaar gaan al zeker vijf van de zeven kerncentrales in België dicht en als het kan wil de regering ook de laatste twee kerncentrales sluiten. In beide scenario’s is nieuwe capaciteit nodig om het wegvallen van het nucleaire park op te vangen. Kernreactoren leverden vorig jaar nog 39 procent van de stroom in België, dus de uitdaging is niet min.

Evenwichtsoefening

Het CRM-subsidiemechanisme moet investeerders over de streep trekken om tegen 2025 in voldoende alternatieven te voorzien. Daarvoor wordt vooral gekeken naar de bouw van grote nieuwe gascentrales, maar ook batterijparken kunnen subsidies krijgen of projecten rond vraagbeheer, waarbij een groep stroomverbruikers vergoed wordt om op momenten van schaarste hun elektriciteitsafname terug te schroeven.

Hoeveel capaciteit precies in aanmerking komt voor ondersteuning houdt Van der Straeten voor zich tot na de ministerraad. Maar volgens onze informatie zou ze de hoeveelheid gereserveerd voor gascentrales zo veel mogelijk beperkt hebben. Twee à drie nieuwe gascentrales zouden in aanmerking komen voor subsidies. Daarnaast is maximaal ruimte gecreëerd voor opslag en vraagsturing.

Van der Straeten baseert zich voor haar beslissing op adviezen van de hoogspanningsnetbeheerder Elia en de energiewaakhond CREG. Toch blijft het een delicate politieke evenwichtsoefening. Hoe meer ruimte er is voor nieuwe gascentrales, hoe meer ze zich blootstelt aan de kritiek over de CO 2 -uitstoot van die centrales. Als ze dan weer te veel zou inzetten op opslag en vraagsturing, maakt ze zich vatbaar voor commentaar dat de stroombevoorrading in België in het gedrang kan komen.

Vergunningen

In oktober wordt in een veiling het gros van de subsidies toegewezen. Zowel aan bestaande elektriciteitscentrales die na 2025 zullen bijdragen aan de stroombevoorrading als voor de bouw van nieuwe gascentrales zijn in die eerste veiling subsidies geregeld. Vermoedelijk gaat het om 7 à 8 gigawatt aan capaciteit. Volgens eerdere schattingen van de energiefederatie Febeg zou 2,2 tot 2,5 gigawatt daarvan gereserveerd worden voor nieuw te bouwen centrales. In 2024 vindt een tweede veiling plaats waarbij vooral kleinschaligere projecten in aanmerking komen, zoals batterijprojecten die in tegenstelling tot gascentrales wel in een jaar tijd gebouwd kunnen worden.

253 miljoen kostprijs De kostprijs van het subsidiemechanisme CRM werd onlangs geraamd op 253 miljoen euro per jaar.