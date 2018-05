Regering heeft nog geen nieuwe bestuurders bij Bpost

Temidden de grootste crisis sinds de beursgang moet het postbedrijf het met drie bestuurders minder stellen. De regering talmt met de voordracht.

De Belgische overheid bezit iets meer dan de helft van de aandelen in Bpost en mag daarom zes zitjes vullen in de raad van bestuur. Van drie van haar zes bestuurders is de termijn verstreken: Infrabel-CEO Luc Lallemand (PS), voormalig Aviapartner-CEO Laurent Levaux (MR) en Caroline Ven (CD&V), voormalig kabinetschef van gewezen premiers Herman Van Rompuy en Yves Leterme.

Op de algemene vergadering had de regering drie nieuwe bestuurders moeten voorstellen 'in het belang van de continuïteit', zoals het letterlijk in de agenda van de algemene vergadering stond.

Schermvullende weergave

Maar de regering raakte er nog niet uit. Daardoor blijven er in de raad van bestuur voorlopig drie zitjes leeg. De lege stoelen zijn opvallend. Bpost beleeft de grootste crisis sinds de beursgang. CEO Koen Van Gerven vergeleek zijn bedrijf dit weekend na een helse week met een 'brandend platform'.

N-VA

Naar verluidt is er over twee Franstalige bestuurders al overeenstemming, maar nog niet over de Nederlandstalige. Het mandaat van Caroline Ven is in principe nog hernieuwbaar. Of dat zal gebeuren, hangt af van een politiek akkoord dat nog in de regering moet worden afgesloten.

De N-VA heeft geen bestuurders bij Bpost en wil er graag één hebben, waardoor Caroline Ven zou moeten vertrekken. Eind vorig jaar schreven we al dat N-VA op zoek was naar 'een geschikte kandidaat'.

De Franstalige Infrabel-topman Luc Lallemand zal er dan weer sowieso niet meer bij zijn, want hij heeft de maximumtermijn bereikt. Hij zetelde sinds 2001 in de raad van bestuur van Bpost.

Van zodra de regering de nieuwe namen heeft, kunnen de benoemingen alsnog gebeuren via een bijzondere aandeelhoudersvergadering. In afwachting daarvan kan de raad van bestuur wel geldig blijven werken, zegt een woordvoerster van Bpost. Dat zal dan wel met drie bestuurders van de overheid zijn tegenover zes onafhankelijke bestuurders.

Alexander De Croo

Dat hoeft geen probleem te vormen voor de regering. 'Alle bestuurders worden geacht te handelen in het belang van het bedrijf', klinkt het op het kabinet van minister Alexander De Croo.

Toch zegt de minister te hopen dat er snel een beslissing valt. Het dossier zit bij premier Charles Michel. Die laat via zijn woordvoerder weten dat het binnenkort opnieuw binnen de kern wordt besproken. 'De puzzel is nog niet gelegd, maar dat zal snel gebeuren. Er is geen probleem', klinkt het.