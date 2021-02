Regering heeft pandemiewet

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de regering-De Croo heeft dan toch een pandemiewet klaar. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil zo een stevigere juridische basis leggen voor 'epidemische noodsituaties'.

'Ook al vormen die verschillende wetten wel degelijk een adequate wettelijke basis, zoals de Raad van State voorlopig oordeelde in het kader van talrijke ingediende beroepen, toch is het wenselijk een geheel van regels van bijzondere bestuurlijke politie te voorzien, specifiek voor epidemische noodsituaties', zo luidt het in het ontwerp van pandemiewet waar de regering-De Croo mee aan de slag wil gaan.

In de pandemiewet wordt bepaald dat de maatregelen 'steeds strikt noodzakelijk, in de tijd beperkt en in verhouding tot de beoogde doelstelling zijn, in het bijzonder de bescherming van de volksgezondheid en het recht op leven'.

Het blijft wel nog mogelijk dat specifieke crisismaatregelen worden genomen. 'Aangezien een specifieke regelgeving niet kan voorzien in alle grillen die de toekomst kan brengen, zal de goedkeuring van dit ontwerp overigens evident niet belemmeren dat eventueel maatregelen van bestuurlijke politie worden genomen in het kader van de bestaande wetgeving, als die vereist zouden zijn.'

De pandemiewet bouwt een eenheid van commando in, als wordt overgegaan tot een 'federale fase' bij een epidemische noodsituatie. 'Wanneer de minister van Binnenlandse Zaken de federale fase afkondigt, staat hij in voor de beleidscoördinatie van de noodsituatie.'

Volmachtenwet

De liberalen stonden lang op de rem, omdat Verlinden met haar pandemiewet het parlement buitenspel zet. 'De pandemiewet is eigenlijk een volmachtenwet', zegt oppositieleider Peter De Roover (N-VA). Het parlement geeft de minister de volmacht om de nodige maatregelen te nemen. Maatregelen die de minister kan nemen, zoals het invoeren van een nachtklok, een verbod op samenscholingen, het sluiten van de grenzen en het sluiten van ondernemingen moeten dus niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Kamer.

Daarin ligt meteen het verschil met het voorstel van crisiswet dat De Roover zelf al heeft ingediend. Die crisiswet gaat ruimer dan alleen maar epidemische noodsituaties, en is van toepassing op alle crisissen. En de Kamer blijft haar rol spelen. 'Noodmaatregelen moeten aan de Kamer worden voorgelegd, die er binnen de zeven dagen over moet oordelen. Dat laat toe dat de regering snel handelt, maar het parlement houdt een vinger in de pap bij de besluitvorming', aldus de N-VA-fractieleider in de Kamer.