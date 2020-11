Regering heeft potje van 750 miljoen klaar voor bedrijven

De federale regering heeft 750 miljoen euro klaar om via haar Transformatiefonds bedrijven door de coronacrisis te loodsen. Met een even grote bijdrage uit de privésector kan de omvang van het fonds verdubbelen tot 1,5 miljard.

Hoe kunnen ondernemingen die voor de coronacrisis gezond waren en tijdelijk slagen hebben gekregen er het best weer bovenop worden geholpen? Een van de pistes die de regering-De Croo daarvoor bewandelt, is een nieuw Transformatiefonds. Dat moet ‘cruciale’ bedrijven onder meer via achtergestelde leningen ondersteunen. De voorwaarde is wel dat het om ‘stevige business cases’ gaat, waarbij de verliezen slechts tijdelijk invreten op het kapitaal en de solvabiliteit na de coronacrisis opnieuw een normaal traject kan volgen.