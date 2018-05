Regering helpt Belgische IS-strijders niet

De Belgische IS-strijder Tarik Jadaoun hoeft in Irak op geen enkele hulp vanuit ons land te rekenen. Dat is een gevolg van een recente hervorming van de bijstand door Buitenlandse Zaken.

De mensenrechten-ngo Amnesty International zet druk op de Belgische regering om te verhinderen dat de Belg Jadaoun de doodstraf krijgt in Irak. De jihadi uit Verviers, die bij IS de naam Abu Hamza al-Belgiki gebruikte, staat er sinds deze week terecht voor het lidmaatschap van de terreurorganisatie Islamitische Staat en aanvallen op het Iraakse leger.

Jadaoun is een van de bekendste nog levende Belgische IS-strijders. Na zijn arrestatie bij de slag om Mosoel - het belangrijkste bolwerk van IS in Irak - bekende hij aan zijn Amerikaanse ondervragers dat hij actief was als instructeur in een opleidingskamp voor kindsoldaten en terreurcellen mee aanstuurde om aanslagen te plegen in Europa. Hij zou ook meerdere executies hebben uitgevoerd en dreigde in propagandavideo’s een bloedbad aan te richten in Europa.

Zelf zet Jadaoun zich neer als een meeloper die vooral actief was als verpleger. Tegenover de VRT-journalist Rudi Vranckx toonde hij zich vorig jaar bereid mee te werken met de Belgische inlichtingendienst, als die er in ruil voor zorgt dat hij de doodstraf ontloopt.

Hij hoeft nergens op te rekenen. Premier Charles Michel (MR) heeft al verklaard dat België niet onderhandelt met terroristen. Bovendien kan België door een recente wetswijziging zijn handen helemaal aftrekken van Jadaoun.

Bijstand

Buitenlandse Zaken is normaal verplicht Belgen bij te staan die in het buitenland worden gearresteerd of in detentie gehouden. EU-burgers die in moeilijkheden verkeren, moeten worden gerepatrieerd. In de nieuwe wet is een uitzondering ingeschreven voor Belgen die reizen naar een gebied dat wordt afgeraden door een reisadvies van de overheidsdienst Buitenlandse Zaken of naar een gebied waar een gewapend conflict woedt. Het komt erop neer dat buitenlandse strijders zoals Jadaoun hun rechten als Belgische burger vervallen zien.

Amnesty vindt dat de Belgische regering actief moet toezien op een eerlijk proces en erop moet aandringen dat een eventuele doodstraf wordt omgezet in een gevangenisstraf. ‘Dat staat los van zijn eventuele verschrikkelijke misdaden’, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

België is nooit aanwezig op een proces, om de schijn te vermijden dat we de rechtsgang willen beïnvloeden. buitenlandse zaken

‘Wij stellen niet dat Jadaoun geen straf moet krijgen. Het is een heel ander verhaal dan dat van de wetenschapper Ahmadreza Djalali, een gastdocent aan de VUB, die in Iran de doodstraf kreeg. In het geval van Djalali eisen we dat hij ook vrijkomt, omdat hij niet voor zijn daden maar voor zijn gewetensovertuiging in de cel zit.’

In de zaak-Djalali pleitte minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) bij het Iraanse regime om de man niet terecht te stellen. Maar België ging niet zo ver zijn vrijlating te vragen. Er zijn vragen bij de rol van de man, die mogelijk in opdracht van buitenlandse geheime diensten werkte.

Advocaat

Het pleidooi van de ngo om Jadaoun bij te staan valt bij Buitenlandse Zaken op een koude steen. ‘België pleit er, als Belgen in het buitenland terechtstaan, altijd en overal voor dat onderdanen een eerlijk proces krijgen en dat de doodstraf niet wordt uitgevoerd. Maar wij komen niet tussenbeide in de onafhankelijke rechtsgang van staten. We kunnen helpen om een advocaat aan te stellen, maar meneer Jadouan heeft er één’, luidt het.

‘België is niet verplicht officieel bij het proces te zijn en doet dat ook nooit, om de schijn te vermijden dat we de rechtsgang in het land in kwestie proberen te beïnvloeden’, luidt het. Volgens zijn advocaat is het proces uitgesteld, net omdat België geen vertegenwoordiger naar het proces heeft gestuurd. Bij Buitenlandse Zaken wordt dat afgedaan als onzin, ‘een pressiemiddel van de advocaat om de zaak bij ons in de aandacht te krijgen’.

Net als Jadaoun hoeven zijn minder bekende collega’s in Irak en Syrië, de Belgische IS-bruiden en hun kinderen op weinig Belgische clementie te rekenen. Er zijn geen uitleveringsakkoorden met Irak of Syrië, en de Belgische regering zal geen stappen zetten om landgenoten actief te repatriëren. Koerdische strijders vragen al langer om de honderden Europese vrouwen en kinderen in hun detentiekampen terug te nemen, maar zonder respons. Daarom worden ze ingezet als pasmunt om krijgsgevangen Koerden terug te krijgen van IS. De Europese apathie botst op kritiek van kinder- en mensenrechtenorganisaties.