Regering hervormt systeem van fiscale rulings

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) legt een hervorming van de fiscale rulings op de regeringstafel. De regering wil aanslepende conflicten met de belastinginspectie (BBI) en rechtsonzekerheid voor de bedrijven vermijden.

Met voorafgaande fiscale akkoorden (rulings) tussen bedrijven en de overheid probeert ons land al bijna twintig jaar een aantrekkelijke partij te zijn voor binnen- en buitenlandse investeerders. Vooral grote bedrijven maken er gebruik van om zeker te zijn dat ze fiscale regels juist toepassen en ze de belastinginspectie niet meer achter zich aan krijgen. Maar tussen de rulingdienst, die onafhankelijk werkt, en de BBI kunnen meningsverschillen tot aanslepende conflicten leiden.

Afgelopen weekend nog maakte De Tijd bekend dat de BBI belastingclaims heeft afgevuurd op de Zwitsers-Nederlandse groep Allseas, die is gespecialiseerd in het leggen van pijpleidingen op grote zeediepte. De BBI betwist dat Allseas recht heeft op de ‘tonnagetaks’, terwijl het bedrijf daarover een fiat had van de rulingdienst. De claims kunnen oplopen tot meer dan 1 miljard euro. Eerder was er ook al zo’n conflict over een miljoenendossier rond de bierreus AB InBev, dat nog altijd voor de rechter wordt uitgevochten.

Op één lijn

Van een hervorming van de rulingdienst staat niets in het regeerakkoord, maar door recente conflicten wil zowel Van Peteghem als premier Alexander De Croo (Open VLD) er werk van maken. Op tafel ligt een tekst waarin de rulingdienst een nieuwe directie wordt onder het hoofdbestuur van Financiën, in plaats van een volledig autonome dienst.

De belangrijkste doelstelling is dat iedereen bij de fiscus op een lijn zit als het gaat over de correcte interpretatie van de belastingwet. Als een dossier binnenkomt, zal de rulingdienst het hoofdbestuur van Financiën daarover eerst bevragen. Al binnen de maand moet dat dan uitgeklaard worden, zodat de rulingdienst snel het dossier kan afwerken. Om dat vlot te laten verlopen zal bij de fiscus een cel alles coördineren.

Bedrijven krijgen meer rechtszekerheid.

Zodra de correcte toepassing van de wet is afgeklopt in een ruling met een bedrijf, zal de BBI die niet meer kunnen aanvechten. De BBI zal wel nog kunnen controleren of het bedrijf in de praktijk de voorwaarden naleeft die zijn afgesproken in de ruling. De BBI kan ook nog altijd nagaan of wat het bedrijf verklaarde tegenover de rulingdienst wel overeenstemt met de werkelijkheid. Maar als het gaat over de interpretatie van de wet, kan alleen een rechter nog een ruling terugdraaien.

Kortwieken

In de regering valt te horen dat het voorstel van de minister van Financiën nog besproken moet worden en dus kan wijzigen. Van Peteghem wil alleen kwijt dat hij ‘werkt aan wettelijke en organisatorische aanpassingen’.