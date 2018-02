Regering houdt adem in voor Soedanrapport

De regering-Michel krijgt vandaag het langverwachte rapport over de vermeende foltering van Soedanezen die door ons land werden uitgewezen. Niemand is helemaal gerust op de afloop.

Werden Soedanezen die door ons land werden teruggestuurd gefolterd bij hun terugkeer? Het Tahrir-instituut van Midden-Oosten-expert Koert Debeuf, voormalig woordvoerder van ex-premier Guy Verhofstadt, verklaarde over zulke getuigenissen te beschikken.

De regering besloot daarop de repatriëringen naar het Afrikaanse land op te schorten en vroeg het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) om de zaak te onderzoeken.

Het rapport is donderdagavond aan vicepremier Jan Jambon (N-VA) afgeleverd en toegelicht. De topministers zullen het nu bespreken. ‘Met de hand op het hart: het is een onafhankelijk onderzoek en we weten nog niet wat er in staat’, klinkt het bij een topminister.

Aanvankelijk klonk in regeringskringen dat het rapport een sof zou worden. Hoe bewijs je immers of iemand door het Soedanese regime is gefolterd? Het regime van Omar al-Bashir staat bekend om zware mensenrechtenschendingen, maar gaat niet toegeven dat het individuele burgers heeft gefolterd.

Foltering

De laatste weken durft evenwel geen enkele meerderheidspartij nog te herhalen dat het rapport een lege doos wordt. Zoals het vaker gaat bij dat soort onderzoeken wordt het wellicht een genuanceerd werkstuk waarin niet wordt uitgesloten dat er werd gefolterd.

Maar niemand sluit uit dat het Commissariaat-Generaal met bewijzen van foltering op de proppen komt. De instelling zelf wil geen enkele commentaar kwijt.

De afgelopen weken haastten de meerderheidspartijen zich om te benadrukken dat het onderzoek geen impact zal hebben op de positie van Theo Francken (N-VA). Die kwam onder vuur te liggen omdat hij de eerste verantwoordelijke is voor de repatriëringen en omdat hij premier Charles Michel (MR) niet volledig had ingelicht over het opschorten van de terugvluchten naar Soedan.

Bij CD&V werd daarop het ontslag van Francken gesuggereerd, waarop N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk maakte dat zijn partij uit de regering stapt als Francken moet gaan. Het dreigement kwam aan, zeker bij premier Michel (MR), die bijzonder kwaad was omdat hij zo kon worden weggezet als het schoothondje van de N-VA.

Een verdere escalatie werd vermeden doordat alle meerderheidspartijen benadrukten dat het uitwijsbeleid een zaak is van de volledige regering en het Soedanonderzoek niet over Franckens toekomst als staatssecretaris gaat. In ruil maakte de N-VA duidelijk dat ze de regering niet zou laten vallen.

Repatriëringen

De N-VA wil de repatriëringen snel hervatten. De partij vreest voor een aanzuigeffect op Soedanezen, omdat ze in andere Europese landen wel nog worden teruggestuurd.

Maar als wordt bewezen dat er werd gefolterd, zal de regering het terugkeerbeleid moeten herbekijken.

Ook als er geen echte bewijzen zijn, kan het onderzoek een impact hebben op het regeringswerk. Zo stelde CD&V-vicepremier Kris Peeters begin januari in een interview met De Tijd dat er een ‘externe controle moet komen op hoe mensen worden uitgewezen, zodat we in de toekomst dit soort situaties kunnen vermijden’.

Het zou betekenen dat de Dienst Vreemdelingenzaken, die de uitwijzingen doet en onder Franckens bevoegdheid valt, een waakhond krijgt. De N-VA zit daar niet op te wachten omdat het een blamage voor Francken zou zijn.

Heibel

Zo dreigt het Soedanonderzoek toch weer voor heibel te zorgen. Terwijl de N-VA wil vasthouden aan de harde lijn, zien CD&V en de MR van premier Michel kansen om een humaan gezicht te tonen.

Het is de breuklijn die onlangs ook te zien was rond het wetsontwerp over de woonstbetredingen, waardoor agenten het huis zouden mogen betreden van wie mensen zonder papieren opvangt. Door de verdeeldheid in de regering raakt het wetsontwerp vooralsnog niet gestemd.