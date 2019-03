Regering legt plan op tafel om nucleaire spaarpot te bewaken

Minister van Energie Marie Christine Marghem heeft wetteksten klaar om te verzekeren dat er genoeg geld is om de kerncentrales te ontmantelen. Toch zullen die teksten niet meer voor de verkiezingen goedgekeurd raken.

De regeringspartijen hebben in de Kamer het langverwachte wetsvoorstel ingediend waarmee minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) wil garanderen dat de Franse energiereus Engie borg staat voor de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de berging van het nucleaire afval.

De Vlaamse coalitiepartners waren er niet helemaal gerust in, toen ze zagen dat premier Charles Michel (MR) en Marghem met Electrabel/Engie stille onderhandelingen over het nucleaire spaarpotje Synatom waren begonnen. Dat geld, inmiddels ruim 11 miljard euro, moet dienen voor de ontmanteling van de kerncentrales.

De vrees was en is dat het bedrag niet zal volstaan en dat het geld niet beschikbaar zal zijn als in 2025 alle kerncentrales sluiten. De Belgische belastingbetaler dreigt dan de factuur doorgeschoven te krijgen.

Versterkte controle

Als de nucleaire spaarpot van 11 miljard euro niet volstaat, dreigt de belasting betaler voor de factuur op te draaien.

Daarom besliste de regering vorige zomer al de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) meer slagkracht te geven bij de controle op het Synatom-potje, dat beheerd wordt door Electrabel. Electrabel/Engie mag de miljarden uit Synatom gebruiken om leningen aan zichzelf toe te kennen voor projecten in het buitenland. De versterkte controle moet verhinderen dat het geld voor de ontmanteling van de kerncentrales verdwijnt.

Marghem kreeg de opdracht nog verder te gaan. Ze moest verkrijgen dat de Franse energiereus Engie - en niet enkel de dochtermaatschappij Electrabel - borg staat voor het volledige bedrag voor de ontmanteling van de kerncentrales. Dat leidde tot maandenlange discrete onderhandelingen met de top van Engie en Electrabel. Die verklaarden wel dat ze borg wilden staan, maar ze hadden er toch ook alle belang bij om de zaak in hun voordeel af te ronden.

Miljardenfactuur

Ondertussen hadden Ecolo-boegbeeld Jean-Marc Nollet en zijn Groen-collega Kristof Calvo een eigen wetsvoorstel ingediend om te verzekeren dat de miljardenfactuur niet wordt afgewenteld op de Belgische belastingbetaler. Ze pleiten ervoor de miljarden van Synatom op een geblokkeerde rekening bij de Nationale Bank te zetten.

Marghem wilde niet achterblijven en legde ook haar wetsontwerp op de regeringstafel. Dat kreeg de steun van alle regeringspartijen, maar de coalitiepartners gingen niet in op haar vraag om het ontwerp met hoogdringendheid te behandelen. Het resultaat is dat het wetsontwerp, dat inmiddels is omgevormd tot een door een parlementsleden ingediend wetsvoorstel, niet meer tijdens deze legislatuur wordt goedgekeurd.

De blauwdruk van Marghem is onvoldragen, luidt het in regeringskringen. De verdere versterking van de Commissie voor Nucleaire Provisies is nog onvoldoende uitgewerkt en er zijn vragen over de afdwingbaarheid van de maatregelen.

Verregaande impact

De Vlaamse coalitiepartners willen dat de wettelijke bepalingen de toets doorstaan van de Raad van State, want de impact op Electrabel/Engie is verregaand. Het energiebedrijf zou gedwongen kunnen worden bestaande leningen uit de nucleaire spaarpot vervroegd af te lossen en het riskeert dwangsommen die kunnen oplopen tot 2,5 miljoen euro als het zich niet in regel stelt.