‘Regering, maak niet van alles zwaar beroep'

Het Verbond van Belgische Ondernemingen vreest dat te veel jobs het etiket van zwaar beroep zullen krijgen. ‘De regering dreigt haar eigen pensioenhervorming uit te hollen.’

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil de job van leerkracht in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs laten erkennen als zwaar beroep, waardoor leerkrachten ook in de toekomst vroeger kunnen stoppen met werken. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de grootste werkgeversorganisatie van het land, waarschuwt voor de impact. ‘Ik begrijp dat de regering haar pensioenhervorming wil corrigeren. Maar we moeten opletten dat op den duur niet iedereen een zwaar beroep heeft’, zegt directeur-generaal Bart Buysse.

De regering-Michel is de criteria aan het vastleggen voor wat een zwaar beroep is: fysiek zwaar werk, werk met onregelmatige uren en werk met veiligheidsrisico’s. Stress is een verzwarend criterium. Op basis van die typologie wil de regering samen met de vakbonden in de overheidssector een lijst van zware beroepen vastleggen. Bacquelaines voorstel moet vooral worden gezien als een voorbereiding daarop en is zeker niet definitief. Afhankelijk van hoe lang werknemers aan één of meerdere criteria voldoen en hoe lang ze die baan uitvoeren, zullen ze een beetje of veel vroeger kunnen stoppen.

Wat vindt u van de plannen over de zware beroepen?

Bart Buysse: ‘De regering spreekt nu enkel over de overheid, maar ze is van plan ook een regeling uit te werken voor de privésector. De context is echter anders. Door bepaalde gunstregimes, zoals de preferentiële tantièmes, kunnen veel ambtenaren nu vroeger stoppen. Die regimes worden afgeschaft en met het vrijgekomen geld wordt een regeling voor zware beroepen uitgewerkt. Veel ambtenaren hopen op het etiket zwaar beroep.’

‘Voor de privésector werden strenge budgettaire beperkingen afgesproken. Als je de criteria voor de publieke sector evenwel te ruim invult, dreigen we die ruime invulling ook in de privé op ons bord te krijgen. Dan krijgt bijna iedereen een zwaar beroep, wordt het budget nooit gerespecteerd en dreigt de overheid haar eigen pensioenhervorming uit te hollen. En moeten we binnen een paar jaar weer extra maatregelen nemen om de vergrijzing betaalbaar te houden.’

Wat stelt u voor?

Buysse: ‘Het zou logischer zijn de pensioenhervorming eerst haar effect te laten hebben. Pas als alles in voege is, kunnen we eventueel uitzonderingen invoeren voor wie langer werken te zwaar is. De politiek heeft een andere weg gekozen en werkt met zware beroepen. Daarvoor werk je het best met objectieve, meetbare en controleerbare criteria, de enige manier om dit binnen de perken te houden. Anders weet je wel waar je begint, maar niet waar je eindigt.’

Zijn de huidige criteria meetbaar en objectief?

Buysse: ‘Het is een goede zaak dat wordt gewerkt met criteria in plaats van met beroepen en dat stress is geschrapt als apart criterium, al telt het nog mee als verzwarend element. Maar de andere criteria zijn nog te veel voor interpretatie vatbaar. Bepaalde onderzoeken geven aan dat langdurig werken in opeenvolgende ploegen een impact kan hebben op de gezondheid, waardoor het te verantwoorden is dat mensen vroeger stoppen. Maar er is weinig bewijs dat werken met veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld werken met bepaalde stoffen of een wapen dragen, een impact heeft op de gezondheid die verantwoordt dat iemand de arbeidsmarkt vroeger verlaat.’