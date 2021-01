Regering maakt komaf met faillissementenstop

Het moratorium was een noodgreep om een golf aan faillissementen te vermijden, maar is omstreden omdat het zombiebedrijven in leven houdt. Volgens een recent onderzoek van het handelsinformatiekantoor Graydon hebben in ons land 115.000 ondernemingen een verhoogd risico op faillissement, waarvan 85.000 die voor de eerste lockdown nog kerngezond waren.

De federale regering pakt nu uit met een pakket maatregelen, dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de ‘herlanceringsprocedure’ noemt. ‘Het moratorium was een erg bot instrument’, zegt Van Quickenborne. ‘Er bestaat een beter instrument, namelijk de procedure voor gerechtelijke bescherming. In de loop der jaren is die erg streng geworden om misbruiken te voorkomen. Omdat we in een noodsituatie zitten, worden de voorwaarden nu versoepeld.’