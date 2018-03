Regering maakt schoon schip bij Regie der Gebouwen

De vastgoeddivisie van de staat, die al vaker in het nieuws kwam wegens corruptiezaken en wanbeleid, beheert ruim duizend gebouwen voor de federale overheid, goed voor 7,3 miljoen vierkante meter. De bedoeling is de Regie te rationaliseren en via actief assetmanagement het aantal gebouwen met ongeveer 1 miljoen vierkante meter te verminderen. Op een termijn van tien jaar zou dat enkele honderden miljoenen euro’s aan besparingen kunnen opleveren.