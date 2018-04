Regering niet happig op opslag Belfius-bestuurders

De regering-Michel staat niet te springen om groen licht te geven voor de plannen van Belfius om zijn bestuurders 10 procent opslag te geven. Dat vernam De Tijd.

De staatsbank Belfius wil haar bestuurders opslag geven. Concreet zouden voorzitter Jos Clijsters en de negen bestuurders die geen deel uitmaken van het directiecomité, kunnen rekenen op 10 procent opslag.

Die opslag geldt zowel voor de vaste vergoeding als voor de zitpenningen voor de vergaderingen van de raad van bestuur en de verschillende comités.

Crisis voorbij

De redenering is dat Belfius de crisis achter zich heeft gelaten en dat de tijd rijp is om de bestuurders opnieuw te vergoeden op het niveau van voor de crisis. In de nasleep van de financiële crisis - in 2013 - werd beslist dat de bestuurders 10 procent zouden inleveren.

Vorig jaar streken de bestuurders in kwestie in totaal bijna 820.000 euro op. Het leeuwendeel van dat bedrag (240.000 euro) ging naar voorzitter Clijsters.

Het is nog wat vroeg om te doen alsof er nooit een crisis is geweest. Regeringsbron

Het voorstel moet nog groen licht krijgen van de aandeelhouder en dat is de staat, lees: de regering-Michel. Dat zou moeten gebeuren op de aandeelhoudersvergadering die gepland is op 24 april.

Weinig animo

In een reactie zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat de regering er zich nog voor die vergadering over zal buigen.

Veel animo om in te gaan op het voorstel van Belfius is er niet in de regering. ‘We staan hier eerder afwijzend tegenover’, klinkt het in regeringskringen. ‘Het is nog wat vroeg om te doen alsof er nooit een crisis is geweest. De overheid heeft miljarden euro’s betaald en draagt in Dexia nog vele risico’s.’

Gered

Dexia moest tijdens de financiële crisis gered worden. De Belgische staat legde eind 2011 voor 4 miljard euro de hand op de financiële instelling, om ze te redden uit het kapseizende Dexia. Dexia Bank België werd afgesplitst en werd later Belfius. De rommel werd ondergebracht in een restbank. De overheid staat voor die restbank nu nog altijd voor miljarden borg.

Eerder deze week formuleerde ook oppositiepartij Groen haar ongenoegen over de plannen van Belfius. 'Bankiers hebben het blijkbaar echt niet begrepen', tweette Kristof Calvo, de fractieleider van de groenen in de Kamer. 'Na de top van ING in Nederland wil nu ook de Belfius-top opslag, terwijl de toekomst van de bank niet eens duidelijk is.'

ING

In Nederland ontstond er commotie omdat de bank ING haar topman Ralph Hamers 50 procent opslag wilde geven, waardoor zijn loon zou uitkomen op 3 miljoen euro. Uiteindelijk mengde de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA), zich in het debat. Hij dreigde ermee maatregelen te nemen om de omstreden salarisverhoging te voorkomen. Dat bleek niet nodig, want ING trok de loonsverhoging na alle commotie in.

Loonsverhogingen voor bankiers en bankbestuurders liggen gevoelig in de Wetstraat.

De kans is reëel dat ook de planen van Belfius op een politiek veto zullen botsen.