Regering overlegt opnieuw met Lufthansa over redding Brussels Airlines

Vrijdag zit de regeringstop samen met Brussels Airlines en Lufthansa om te onderhandelen over de staatssteun voor de Belgische vliegmaatschappij. Na een uitval van Alexander De Croo in het parlement lijkt er schot in de zaak te komen.

Na weken van radiostilte is er vrijdag opnieuw digitaal overleg gepland tussen de federale regering, Brussels Airlines en Lufthansa. Het zou dan eindelijk duidelijk worden of Brussels Airlines gered wordt met staatsgeld, en onder welke voorwaarden. De regering tobt sinds 17 maart over de 290 miljoen euro die nodig is om de luchtvaartmaatschappij heelhuids de coronacrisis uit te loodsen.

Geen reactie

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) wijt het uitblijven van die deal bijna volledig aan de Duitse moedermaatschappij, die volgens hem de handrem ophoudt. Woensdag veegde hij de vloer aan met Lufthansa in het parlement. 'Ondanks onze inspanningen - 24 videocalls, zes versies van overeenkomsten en drie brieven van de premier - hebben we twee maanden amper reactie gehad van Lufthansa. Het blijft ook terugkeren op punten die voor ons belangrijk zijn.'

Dieter Vranckx, de CEO van Brussels Airlines, riep vorige week in de Kamer op tot 'flexibiliteit langs beide kanten van de tafel, zodat we deze week de gesprekken kunnen afsluiten’. Hij benadrukte dat er geen tijd meer te verliezen is. 'Het is geen kwestie van maanden maar van weken.'

De uitval van De Croo lijkt schot in de zaak gebracht te hebben. 'Nu het duidelijk is dat het geduld opgeraakt, worden de gesprekken serieuzer', zegt een regeringsbron. Donderdagavond lag het dossier ook ter voorbereiding op tafel tijdens regeringsoverleg. Het moet nu snel duidelijk worden of de deal doorgaat.

Garanties

De onderhandelingen wegen op de beslissing van de Belgische regering omdat ze in ruil voor staatssteun harde garanties wil van Lufthansa. De regering eiste dat Lufthansa zijn businessplan tot 2023, dat vooral een grote herstructurering met 1.000 afdankingen omvat, uitbreidt tot 2026, wat het personeel meer groeiperspectief biedt. Lufthansa moet zelf investeren in het ondergefinancierde Brussels Airlines, het sociaal overleg respecteren en zo weinig mogelijk mensen ontslaan. In dat plan zijn ook sancties opgenomen voor als het moederbedrijf zijn beloftes niet nakomt.