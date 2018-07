Regering poogt begrotingstekort verder te drukken

Volgens optimistische ramingen moet de regering-Michel 2,6 miljard euro vinden om de begroting van 2019 op koers te houden. Technische werkgroepen zoeken uit hoe dat bedrag kan worden verlaagd.

Op een voetbalintermezzo na was de regering-Michel afgelopen weekend druk in de weer met de begroting. Vorige week bleek uit het rapport van de experts van het Monitoringcomité dat 2,6 miljard euro moet worden gevonden om de begroting van 2019 op koers naar een evenwicht in 2020 te houden. De kabinetten van de betrokken vicepremiers bogen zich over die cijfers. Zondagochtend en maandagnamiddag deden de vicepremiers hetzelfde.

Op het rapport van het Monitoringcomité kwam veel kritiek - in de eerste plaats van de experts van het comité zelf. De ambtenaren verweten de federale regering te vertrekken van te optimistische hypotheses en ze lieten in het rapport opnemen dat de voorzitter van het comité niet toeliet die te corrigeren. Volgens de experts dreigt Europa de hypotheses van de regering niet te volgen, waardoor niet 2,6 miljard euro maar twee keer zo veel nodig is om de begroting op koers te houden.

Een topambtenaar getuigde vorige week anoniem in De Tijd hoe de experts vanuit de regering onder druk werden gezet om zich te houden aan de rooskleurige inschattingen. Alfons Boon, de voorzitter van het Monitoringcomité, moet vandaag in de Kamercommissie-Financiën duidelijkheid verschaffen over wat precies is gebeurd.

Begrotingsinspanning

De regering-Michel zet evenwel het normale begrotingsprocedé verder. Experts van de kabinetten gaan lijn voor lijn door het rapport van het Monitoringcomité en kijken waar dat eventueel moet worden gecorrigeerd. ‘Iedereen doet alsof het Monitoringcomité het altijd bij het rechte eind heeft, maar dat is helemaal niet zo. Zo houdt het geen rekening met het dividend van de staatsbank Belfius, terwijl dat er zeker komt’, zegt een regeringsbron.

G10 zoekt arbeidsdeal De Groep van Tien (G10), waarin de kopstukken van de vakbonden en de werkgevers organisaties overleggen, buigt zich vandaag over de arbeidsdeal waarmee de regering-Michel de vele openstaande vacatures wil invullen. Of ze tot een vergelijk komt, valt te betwijfelen. De werkgeversorganisaties kijken vooral naar hervormingen die gericht zijn op de werklozen. Ze denken aan een strengere activering van werklozen, langdurig zieken en leefloners en he omscholen van werklozen. De vakbonden kijken eerder naar de bedrijven, die in hun visie hun aanwervingsbeleid radicaal moeten omgooien.

In de regering is te horen dat de begrotingsinspanning van 2,6 miljard euro ‘zowel naar boven als beneden kan worden bijgesteld’. Maar de kans is bijzonder groot dat ze de inspanning naar beneden bijstelt. Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in het achterhoofd heeft niemand zin om moeilijke maatregelen te nemen en dan is een kleinere inspanning mooi meegenomen. Het risico van die aanpak is dat na de verkiezingen blijkt dat de begroting niet op koers zit en de volgende regering zwaarder moet besparen.

Het technische overleg wordt ten vroegste vandaag wordt afgerond. Zodra dat gebeurd is, kan de regering de zoektocht beginnen naar concrete maatregelen die de begroting op koers moeten houden.

Arbeidsdeal

Tegelijk komt ook de arbeidsdeal op tafel, waarmee premier Charles Michel (MR) wat wil doen aan de paradox op onze arbeidsmarkt. Terwijl alleen in Vlaanderen meer dan 50.000 vacatures niet raken ingevuld, zijn in ons land niet bijzonder veel mensen aan de slag. Ook de sociale partners buigen zich vandaag over de arbeidsdeal. De regering heeft hen gevraagd eigen voorstellen uit te werken om meer mensen aan de slag te krijgen (zie inzet).

Aanvankelijk hoopte Michel de begroting en de arbeidsdeal rond te hebben voor 21 juli. Die timing is niet langer realistisch, is te horen. Te meer omdat eind vorige week duidelijk werd dat de premier ook nog de beursgang van Belfius op tafel wil brengen, waardoor het netelige Arco-dossier om de hoek leunt.