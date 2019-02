Regering richt bureau op voor teelt medicinale cannabis

In de Kamercommissie Volksgezondheid is de oprichting van een regeringsbureau voor de teelt van medicinale cannabis goedgekeurd.

'Eerder diende ik al een resolutie in die pleit voor een wettelijk kader voor het therapeutisch gebruik van cannabinoïden. Voor sommige patiënten voor wie geen ander medicijn helpt, zoals MS of ALS, is gebleken dat cannabinoïden de pijn en spasmen wezenlijk kunnen verlichten', aldus nog Van Hoof.

Ook Kamerlid Nele Lijnen (Open VLD), die het wetsvoorstel mee indiende, is tevreden. 'Met dit voorstel maken we het eindelijk mogelijk om op een legale manier medicinale cannabis te produceren, onder strikte controle van de overheid. Zo spelen we op een bestaande vraag in de medische wereld en van patiënten', aldus Lijnen.