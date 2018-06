Regering schiet zich in voet met manke spoorwet

Bij het spoor staan tien stakingsdagen gepland. De regering wilde met een nieuwe wet net de stakingsdrift aan de ketting leggen, maar kreeg in ruil een zelf gecreëerd monster terug.

De dag nadat de Franse president Emmanuel Macron een big bang had ontketend bij het vastgeroeste, met schuld overladen Franse spoor, regende het bij de al even zieke noorderburen in België nieuwe stakingsplannen.

De socialistische vakbond kondigde aan eind deze maand het werk 48 uur te willen neerleggen, wat het totaal voor juni en juli op twaalf stakingsdagen bracht. Die zijn intussen herleid tot tien stakingsdagen, omdat de kleine machinistenbond ASTB zijn geplande 48 urenstaking gisteren onverwacht weer introk.

Wie is wie? Het spoor telt 1.600 syndicale afgevaardigden op 2.700 werkplekken.

Het liberale VSOA Spoor is de enige niet-erkende vakbond. De regering drukte er in 2016 één zitje voor het VSOA in de nationale paritaire commissie bij het spoor door. Het VSOA krijgt een kans om zijn macht in het sociaal overleg te verankeren bij de sociale verkiezingen in december.

is de enige niet-erkende vakbond. De regering drukte er in 2016 één zitje voor het VSOA in de nationale paritaire commissie bij het spoor door. Het VSOA krijgt een kans om zijn macht in het sociaal overleg te verankeren bij de sociale verkiezingen in december. Er zijn ook ‘aangenomen bonden’ die geen deel uitmaken van het sociaal overleg, maar wel stakingsrecht hebben. Het gaat om de ASTB en de OVS, die naar eigen zeggen enkele duizenden in hoofdzaak treinbestuurders vertegenwoordigen. Dat lijkt weinig, maar een grote groep bestuurders volstaat om bij stakingen het spoor danig te verlammen. De nieuwe bond Metisp-Protect beroept zich op 300 à 600 leden, van wie twee à drie Nederlandstaligen.

De spoorbonden grijpen na een periode van relatieve sociale rust opnieuw gretig naar het stakingswapen. Dat is voor hen gemakkelijker dan ooit, net het gevolg van een mislukte poging door de regering om de stakingsdrift aan de ketting te leggen. Met een manke spoorwet opende de regering-Michel zelf de doos van Pandora.

Alles begint bij een wetswijziging vorig jaar. Die voerde voor het eerst sociale verkiezingen bij het spoor in, een primeur voor een Belgisch overheidsbedrijf. Bij het spoor was de regeling tot nu dat de twee grote bonden, de christelijke ACV en socialistische ACOD, alle 1.600 vakbondspostjes onder elkaar verdeelden op basis van eigen ledentellingen uit het verleden. Op die ledentellingen gebeurde geen externe controle.

De regering dropte in 2016 ook al de liberale vakbond in het nationale paritair comité, zeg maar het parlement van het spoor, waar de sociale dialoog wordt gevoerd. Dat was een eerste strategische zet om de almacht van de twee klassieke bonden te breken.

Met sociale verkiezingen in december van dit jaar zou stap twee volgen. De bedoeling van de verkiezingen was ook een aantal kleine spoorbonden uit te schakelen. De OVS en ASTB - die enkele duizenden in hoofdzaak treinbestuurders onder hun leden tellen - zijn geen officieel erkende bonden die deel uitmaken van het sociaal overleg.

Ze hebben wel de status van aangenomen vakbond, omdat ze 10 procent van het personeel vertegenwoordigen. Die min of meer erkenning geeft hen meteen ook het recht te staken, wat ook geregeld gebeurt. De regering wilde met de nieuwe wet garanderen dat enkel vakbonden met verkozen leden in de paritaire cenakels nog kunnen staken.

Maar dat was buiten het Grondwettelijk Hof gerekend. Dat besloot dat de geplande wet haaks stond op het stakingsrecht, waarna federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een reparatiewet moest indienen. Het gevolg was een totale liberalisering van het recht om nieuwe vakbonden op te richten en mee te doen aan de sociale verkiezingen.

Splintercel

Het volstond statuten in te dienen bij de spoordirectie, kenbaar te maken wie de oprichters zijn en wie verantwoordelijk is voor de acties. Een minimaal aantal leden is geen vereiste meer. Niet veel later besloot een splintercel van de Franstalige vleugel van de socialistische bond, de CGSP, een nieuwe vakbond op te richten.

Die nieuwe vakbond Metisp-Protect, die naar eigen zeggen niet langer kon leven met de infiltratie van de socialistische CGSP door de communistische partij PTB, plant in juni en juli acht stakingsdagen.

Dankzij de wetswijziging van deze regering kan elke vriendenclub bij het spoor zich nu opgeven als vakbond en naar hartelust stakingsaanzeggingen indienen. Een rode vakbondstopper

De twee grote, officieel erkende vakbonden beklemtonen dat de regering de massa stakingsaanzeggingen aan zichzelf te danken heeft. ‘Dankzij de wetswijziging van deze regering kan elke vriendenclub bij het spoor zich nu opgeven als vakbond en naar hartelust stakingsaanzeggingen indienen’, stelt een rode vakbondstopper.

‘Het vernuft om een dergelijke wet op te stellen en goed te keuren is op de rand van het idiote. En dat allemaal omdat de liberalen hun vakbond een cadeau wilden doen, ongeacht hun aantal leden.’

Stakingskalender 10 geplande stakingsdagen. Socialistische vakbond: 28-29/6 Metisp-Protect: 25-26-29/6 en 2-4-6-9-11/7 Onafhankelijke Vakbond voor Spoorpersoneel: 27/6

De regering creëerde onbedoeld de totale vrije markt in de vakbondsorganisatie bij het spoor. Navraag bij HR Rail, de personeelsafdeling bij het spoor, leert dat het systeem van erkende en ‘aangenomen’ bonden ook na de sociale verkiezingen blijft bestaan. Een groepje spoorlui dat een vakbond opricht, zal kunnen staken, zelfs als ze niet verkozen raken in het sociaal overleg.