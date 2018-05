Regering schuift helft besparingen door naar opvolgers

De regering-Michel ziet het niet zitten om volgend jaar, in volle electorale strijd, 4 tot 5 miljard euro te besparen, zoals de Hoge Raad van Financiën voorstelt. Ze schuift de hete aardappel door naar de volgende regering.

Elk land moet rond deze periode een stabiliteitsprogramma of meerjarenbegroting indienen bij Europa. Daarin moet het aangeven hoeveel het elk jaar wil besparen.

Het is aan een volgende regering om de begroting uit de rode cijfers te halen.

In het stabiliteitsprogramma dat de regering-Michel heeft ingediend, bevestigt ze dat haar doelstelling van een begrotingsevenwicht opnieuw met een jaar wordt uitgesteld, tot 2020. Dat betekent dat het aan een volgende regering is om de begroting uit de rode cijfers te halen. Daarmee volgt de regering de Hoge Raad van Financiën (HRF), de begrotingswaakhond, die dat eerder had geadviseerd.

Doorgeschoven

Maar de regering houdt zich niet aan het begrotingspad dat de begrotingswaakhond adviseert. Een deel van de inspanning wordt doorgeschoven naar een volgende regering.

De Hoge Raad van Financiën stelt voor om volgend jaar de minimale budgettaire inspanning te doen die Europa vraagt, een verbetering met 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat zou betekenen dat de regering in juli bij de begrotingsopmaak op zoek moet naar bijna 5 miljard euro. Ter vergelijking: dat is twee keer het budget dat de NMBS jaarlijks krijgt.

In een alternatief scenario stelt de HRF voor de inspanning meer te spreiden over de komende twee jaar. Maar ook in dat scenario moet 4 miljard euro gevonden worden voor de begroting van volgend jaar.

Verkiezingen

En dat ziet de regering niet zitten, want in oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen en enkele maanden later nationale verkiezingen. En je maakt je als regering niet populair als je in die periode pijnlijke besparingen of nieuwe belastingen aankondigt.

De regering ziet het niet zitten om in de zomer in volle electorale strijd te veel te besparen.

Daarom heeft de regering ervoor gekozen de inspanning volgend jaar te beperken, zonder dat het Europees schuldcriterium wordt genegeerd. Dat criterium schrijft voor dat de schuld elk jaar voldoende moet dalen.

In de praktijk belooft de regering aan Europa de begroting volgend jaar met 0,13 procent bbp te verbeteren, of zo’n 600 miljoen euro. De regering gaat ervan uit dat het begrotingstekort daardoor zakt tot 0,6 procent bbp of zo’n 2,8 miljard euro. Ter vergelijking: toen de regering-Michel van start ging, bedroeg het tekort nog 3,1 procent of zo’n 14 miljard euro.

In 2020 voorziet de regering wel een inspanning van 0,6 procent van het bbp, zoals Europa vraagt. Dat moet leiden tot een begrotingsevenwicht in 2020.

Besparingsoefening

In regeringskringen wordt erop gewezen dat de inspanning in 2019 in de praktijk groter zal zijn dan 600 miljoen euro. Door de taxshift verslechtert de begroting volgend jaar spontaan, waardoor eigenlijk 2,7 miljard euro gezocht moet worden.

Ook al is de inspanning de helft minder groot dan wat de Hoge Raad voor Financiën in zijn voorkeurscenario naar voor schuift, toch blijft het een aanzienlijke besparingsoefening die de regering in juli tot een goed einde moet proberen te brengen.