Regering snoeit in vakantiedagen ambtenaren

Het Zomerakkoord bevat een reeks maatregelen voor de zowat 70.000 federale ambtenaren. Een daarvan is dat de vaste benoeming verdwijnt, contractuelen worden de norm. Daarnaast voert de regering interimarbeid in bij de federale overheid en wil ze het ambtenarenstatuut moderniseren .

Intussen is het al duidelijker geworden wat ze met dat laatste bedoelt. De regering wil snoeien in het doolhof aan vakantiesystemen. Federale ambtenaren hebben standaard 26 dagen vakantie, maar daar komen nog meerdere dagen bij. In sommige administraties kunnen dienstchefs ‘dienstvrijstellingen’ toekennen. In andere krijgen ambtenaren tot 18 recuperatiedagen voor gepresteerde overuren. Opmerkelijk is dat in diensten zonder prikklok gemiddeld 12 recuperatiedagen gegeven worden ter compensatie van de afschaffing van die prikklok.