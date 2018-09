Regering stelt voor laagste werkloosheidsuitkeringen op te trekken

De regering raakte het voor het zomerreces eens de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen geleidelijk in te voeren vanaf begin volgend jaar. Dat principe houdt in dat werklozen tijdens een eerste periode van zes maanden een hogere uitkering krijgen, die dan nadien sneller daalt. De maatregel maakt deel uit van de arbeidsdeal, waarmee de regering de mismatch op onze arbeidsmarkt wil aanpakken.

De versnelde degressiviteit houdt in dat de werkloze zich sneller in de derde periode bevindt waar hij enkel een forfait krijgt, die varieert in functie van de gezinssituatie. De vakbonden hekelden die maatregel want die leidt volgens hen sneller tot armoede. Voor een alleenstaande zal dat maandelijks in die periode 1.031 euro bedragen, onder de armoededrempel.