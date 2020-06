Regering verlengt soepele tijdelijke werkloosheid tot eind dit jaar

De regering had het bestaande systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis, dat werkgevers bijna niets kost, eerder verlengd tot eind augustus. Vanaf 1 september kunnen bedrijven enkel nog terugvallen op de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Dat systeem kunnen enkel bedrijven inroepen die aantonen dat ze nog economische redenen hebben om arbeiders op tijdelijke werkloosheid te zetten en die een omzetdaling van minimaal 10 procent zien in vergelijking met vorig jaar.

Versoepelingen

Bovendien moeten werkgevers hun werknemers in tijdelijke werkloosheid minstens twee vormingsdagen per maand aanbieden. Zo wil de regering garanderen dat bedrijven verder investeren in de opleiding van de werknemers. De verplichte vormingsdagen waren een voorstel van Open VLD, waar de werkgeversorganisatie VBO zich fors tegen verzette.

Tijdskrediet

Naast de verlenging van de tijdelijke werkloosheid willigde de superkern ook enkele belangrijke eisen van de christelijke vakbond ACV in. Zo mogen bedrijven in moeilijkheden tot juni 2021 een arbeidsduurvermindering van een vier of een vijfde invoeren. Werkgevers krijgen daarvoor een RSZ-korting, waarvan ze een deel moeten gebruiken als looncompensatie voor de werknemer. Verder mogen bedrijven in moeilijkheden 1 tot 6 maanden lang een 'corona-tijdskrediet' invoeren, waarbij de arbeidsduur daalt met de helft of een vijfde. De minimumleeftijd voor 'landingsbanen', waarbij de arbeidsduur halftijds of een vijfde verminderd, wordt van 57 tot 55 jaar verlaagd.