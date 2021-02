Regering verlengt steunpakket tot eind juni

De regering brengt een paar nieuwe steunmaatregelen in stelling en verlengt het bestaande steunpakket tot eind juni. De verlenging van de huidige maatregelen kost zo'n 2 miljard euro.

De regering brengt ook nieuwe maatregelen in stelling. Zo zullen verhuurders die de handelshuur kwijtschelden in het tweede kwartaal kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 procent. Bedrijven die gesloten zijn of door corona op een laag pitje draaien, moeten nog de vaste kost van de huur van een gebouw dragen.