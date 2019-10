Regering verzet zich niet tegen extra geld voor zorgsector

De federale regering in lopende zaken zegt dat daarvoor wel bijkomend wetgevend werk nodig is. Dat hebben minister van Begroting David Clarinval (MR) en van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) donderdag gezegd in de Kamer. Die stemt donderdag over de noodbegroting.

Een goedgekeurd amendement van de PVDA vraagt de oprichting van een nieuw fonds voor de zorgsector. De regering zei de noden in de zorgsector te erkennen. 'Dat extra geld is welkom', zei minister De Block. 'Maar daarmee is de kous niet af. Er moet een wet komen die dat fonds regelt. Zolang die er niet is, kan dat geld niet uitgeven worden', aldus De Block.

Er zal volgens de ministers ook sociaal overleg nodig zijn over de concrete verdeling van de middelen. Minister De Block zei ook dat er in de zorgsector veel vacatures zijn die niet ingevuld raken. 'Die gaan we niet met een toverstokje invullen.'