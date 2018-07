Regering wil af van begrotingsexperts Monitoringcomité

Binnen de meerderheidspartijen gaan stemmen op om de begrotingsramingen voortaan door de ministers van Financiën en Begroting te laten maken.

De regering-Michel zit verveeld met haar eigen begrotingswerk. Volgens de begrotingsexperts van het Monitoringcomité, dat bestaat uit technici van de federale overheidsdiensten, moest de regering op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting van 2019 op koers richting een evenwicht in 2020 te houden. De regering slaagt er evenwel in om het gat grotendeels dicht te rijden met meevallers, technische correcties en eerder besliste maatregelen.

'Wij bekijken de cijfers van het Monitoringcomité en komen tot andere resultaten. De mensen krijgen de indruk dat we met de cijfers hebben gegoocheld, maar dat is niet het geval', verklaarde minister van Werk en CD&V-vicepremier Kris Peeters dinsdagavond in 'Terzake'.

Monitoringcomité buitenspel

Voor zijn ramingen kijkt het Monitoringcomité naar beslissingen die op papier staan. Doorgaans telt het een besparing pas mee als er een wet of koninklijk besluit is waarin de besparing is uitgewerkt. De regering vertrekt dan weer van haar eigen voornemens. Daardoor telt zij honderden miljoenen euro aan maatregelen mee die de begrotingsexperts buiten beschouwing laten, waardoor de inspanning kleiner wordt.

Binnen de meerderheid leeft evenwel het besef dat ze dat moeilijk uitgelegd krijgt. Daarom gaan stemmen op om het Monitoringcomité buitenspel te zetten. 'Misschien moeten de ministers van Begroting Financiën die ramingen in de toekomst maar maken', stelde Peeters voor.

Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier voor de Franstalige liberalen, deed in De Standaard een gelijkaardig voorstel. 'Er wordt een cijfer naar voren geschoven waarop iedereen zich fixeert, vervolgens moeten we heel veel tijd besteden aan correcties op dat cijfer. Volgens mij is er nood aan een nieuwe begrotingsformule. De minister van Begroting zou beter zelf de ramingen maken.'

Geen beschermde instelling

De regering kan het Monitoringcomité opdoeken, want het is geen beschermde instelling. Destijds werd het comité in het leven geroepen om over onafhankelijke cijfers voor de begroting te beschikken. Ramingen die vanuit de kabinetten werden opgesteld, bleken al te vaak te rooskleurig waardoor het gat in de begroting veel groter bleek dan aanvankelijk vooropgesteld.

Vanuit het Monitoringcomité werd de voorbije weken geklaagd dat de experts niet meer in onafhankelijkheid kunnen werken. De leden van het comité wezen erop dat de regering voor haar begroting uitging van te optimistische hypotheses, maar dat die niet konden worden bijgestuurd omdat de voorzitter van het comité dat niet wilde.