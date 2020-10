Regering zet door met bouw gascentrales

'De regering neemt geen risico met de energiezekerheid', zegt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). In een brief aan de Europese Commissie laat ze weten dat de regering doorzet met het CRM-subsidiemechanisme voor de bouw van gascentrales.

De Europese Commissie had vragen bij de noodzaak van dat steunmechanisme voor de bouw van gascentrales of batterij-opslagcapaciteit, omdat ze er niet van overtuigd is dat ons land bijkomende capaciteit nodig heeft om in de elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. De Europese Commissie onderzoekt of het CRM-subsidiemechanisme, dat is uitgewerkt door gewezen minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR), niet neerkomt op illegale staatssteun.

Op die kritiek heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) nu geantwoord in een brief van vijftien pagina's, die De Tijd kon inzien. De centrale boodschap is dat de regering zal doorzetten met de plannen voor het CRM-steunmechanisme. Want die bijkomende capaciteit zal niet alleen nodig zijn bij piekmomenten, maar ook in een 'base case scenario'.

In alle scenario's zal bijkomende capaciteit nodig zijn. Tinne Van der Straeten Minister van Energie

'In alle scenario's zal dat nodig zijn', zegt Van der Straeten. 'Energiezekerheid is voor de regering cruciaal en daarin worden geen risico’s genomen. Het CRM-systeem moet in orde worden gebracht. Zelfs als er maar een kleiner volume moet worden geveild, dan nog is het noodzakelijk dat het systeem is uitgewerkt', zegt Van der Straeten.

Goede leerling

Van der Straeten argumenteert dat België zelf over voldoende capaciteit moet beschikken, omdat we niet zeker zijn dat we voldoende elektriciteit zullen kunnen importeren. Zeker vanuit Frankrijk is die invoer niet verzekerd, want er lopen nogal wat nucleaire onderhoudsprogramma vertraging op, blijkt uit gegevens van de nucleaire producent EDF.

België heeft zwaar geïnvesteerd in interconnectie, zodat er elektriciteit kan worden ingevoerd vanuit Nederland, Frankrijk, het VK en vanaf volgend maand ook vanuit Duitsland. Die interconnectie is goed voor een capaciteit van 6,5 gigawatt tegen eind 2020 en zelfs 7,5 gigawatt tegen 2023.

Als de Europese Commissie zou volhouden dat België geen bijkomende capaciteit nodig heeft, dreigt ze ons land te straffen omdat we als een goede leerling hebben geïnvesteerd in interconnectie.

Meer dan de helft van het verbruik op piekmomenten - waar een capaciteit van 13 tot 14 gigawatt voor nodig is - kan worden opgevangen door de import van elektriciteit. Maar dan moet die elektriciteit in het buitenland wel beschikbaar zijn. Als de Europese Commissie zou volhouden dat België geen bijkomende capaciteit nodig heeft, dreigt ze ons land te straffen omdat we als een goede leerling hebben geïnvesteerd in die interconnectie.

Kernenergie geen oplossing

Het langer openhouden van twee kerncentrales is volgens Van der Straeten ook geen oplossing. Zelfs als er twee nucleaire centrales langer zouden worden opengehouden, heeft België volgens de minister nog altijd behoefte aan bijkomende gascentrales of projecten voor batterij-opslag.

'De CRM, het steunmechanisme voor vervangingscapaciteit, is noodzakelijk voor de energiezekerheid van ons land en om de energietransitie te realiseren. Dankzij de CRM breken we de markt voor hernieuwbare energie open en creëren we een duidelijk investeringskader voor bedrijven', zegt Van der Straeten.

Van der Straeten wil in alle transparantie werk maken van zo'n investeringskader, dinsdag geeft ze tekst en uitleg in het parlement. Eerder overlegde ze al met Europees commissaris Margrethe Vestager en maandag zat de minister nog samen met haar Europese collega voor Energie Kadri Simson.

De commissaris is tevreden dat we het energiebeleid in eigen handen nemen. Tinne Van der Straeten Minister van Energie