Regering zet turbo onder meldingsplicht fiscalisten

‘Een revolutie in de strijd tegen de fiscale fraude.’ Zo wordt het initiatief omschreven dat fiscale adviseurs en advocaten verplicht hun fiscale adviezen te melden. ‘Fiscale adviseurs moeten bij manier van spreken de fiscus in cc zetten als ze een advies verlenen met een grensoverschrijdend karakter’, zegt een specialist.

De bedoeling is dat die richtlijn door alle lidstaten wordt omgezet in hun wetgeving. Bij de recente begrotingscontrole sprak de regering-Michel af haast te maken met de omzetting van de richtlijn, blijkt uit de uitgeschreven budgettaire afspraken - de notificaties - die De Tijd kon inkijken. Onder andere om iedereen tijdig op de hoogte te brengen van de verplichtingen is er volgens de regering ‘een noodzaak om onmiddellijk met de omzetting in Belgisch recht aan te vangen’.