Regering zoekt goedkeuring voor subsidies gascentrales

Energieminister Tinne Van der Straeten heeft bij de Europese Commissie haar plannen rond de kernuitstap toegelicht. Ze hoopt snel toestemming te krijgen voor het subsidiemechanisme voor gascentrales.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft een kleine twee weken na de start van de nieuwe regering een eerste keer samengezeten met Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Tijdens het overleg maandag gaf Van der Straeten tekst en uitleg over haar plannen om vaart te maken met de kernuitstap en tegen 2025 alle Belgische kerncentrales te sluiten. Belangrijk is dan wel dat er op tijd alternatieve productiecapaciteit komt, lees dat er nieuwe gascentrales gebouwd worden.

Van der Straeten rekent op het subsidiemechanisme (CRM) om investeringen in nieuwe gascentrales aan te trekken. Een belangrijke horde is dat de Europese Commissie nog haar goedkeuring moet geven en moet oordelen of het Belgische steunmechanisme geen ongeoorloofde staatssteun is. Tijdens het overleg met Vestager benadrukte Van der Straeten dat ‘in het kader van de energiezekerheid voor ons land de timing van de beslissing van groot belang is’.

De Commissie toonde zich eerder al kritisch over de Belgische plannen. Ze opende in september een diepgaand onderzoek omdat de vorige regering onvoldoende had aangetoond dat er nood is aan overheidssteun voor de bouw van extra capaciteit. Van der Straeten krijgt tot 21 oktober de tijd om te argumenteren waarom het CRM-mechanisme wél noodzakelijk is. ‘We hebben bijkomende toelichting gegeven en zijn er van overtuigd dat er een gemeenschappelijke grond is om het dossier te laten landen’, zegt ze. ‘Nu de regering een duidelijke beslissing heeft genomen, staan er veel investeerders klaar die wachten op het startschot om te kunnen bieden in de veiling die eind 2021 doorgaat. Het is nu aan de Europese Commissie om zich hierover uit te spreken.’

Noodscenario

Om op tijd gascentrales vergund en gebouwd te krijgen, moet in oktober volgend jaar steun worden toegewezen aan projecten. Als de Europese Commissie echter de maximumtermijn van 18 maanden benut voor haar diepgaand onderzoek, dan is die timing niet meer haalbaar en lijkt het onvermijdelijk dat twee kerncentrales langer open blijven. De regering De Croo maakt zich sterk dat de Commissie zich bewust is van de ernst van de situatie en veel sneller uitsluitsel zal brengen. In het regeerakkoord is wel een noodscenario voorzien. Als eind volgend jaar er een onverwacht probleem blijkt met de bevoorradingszekerheid, kan de regering alsnog beslissen twee kerncentrales open te houden.

Tijdens de regeringsvorming waarschuwden de energiespecialisten van de FOD Economie de onderhandelaard dat er ‘omtrent 31 maart 2021’ volledige goedkeuring moet zijn van de Europese Commissie voor het CRM-mechanisme. België moet dan vastleggen hoeveel extra capaciteit er nodig is, zodat in oktober volgend jaar de subsidies toegewezen kunnen worden in een veiling. Aan een beetje vertraging valt nog wel een mouw te passen, maar er zal hoe dan ook goedkeuring nodig zijn van Europa vooraleer de veiling kan plaatsvinden. Anders dreigen investeerders in grote onzekerheid te belanden en af te haken. Ze riskeren dan voorwaardelijke subsidies binnen te halen die achteraf nog geannuleerd kunnen worden door Europa.