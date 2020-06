Regering zoekt nieuwe stafchef leger

De procedure om een nieuwe chef defensie (CHOD) aan te duiden zit in een stroomversnelling. Vice-CHOD Michel Hofman, de Franstalige nummer twee van het leger, heeft de beste papieren om Marc Compernol op te volgen.

De 63-jarige Marc Compernol kon na vier jaar aan het roer van de strijdkrachten niet worden overgehaald in het zadel te blijven als stafchef van het leger. Het is de bedoeling dat hij op 10 juli afzwaait en op pensioen gaat, na een militaire loopbaan van 45 jaar. Regeringskringen bevestigen dat de procedure om een opvolger aan te duiden daarom in een stroomversnelling zit.

Het kernkabinet hoorde vorige vrijdag al de drie kandidaten die in de running zijn om Compernol op te volgen. Een eerste kandidaat is driesterrengeneraal Claude Vande Voorde, de gewezen kabinetschef van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Hij staat aan het hoofd van de militaire inlichtingendienst en was daarvoor chef van de luchtmacht. Hij is de enige Nederlandstalige kandidaat.

De Franstalige driesterrengeneraal Jan Hennes is ook in de running. Hij heeft de leiding over de hr-dienst en zit mee in de cockpit van het team dat is aangesteld om de transformatie van het leger in goede banen te leiden. Dat transitieteam staat onder leiding van Marc Thys, die ook al genoemd wordt als toekomstige vice-CHOD.