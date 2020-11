Regeringen helpen bedrijven vermogen te verstevigen

Met de wederopbouwreserve geeft de federale regering bedrijven de mogelijkheid om hun solvabiliteit te versterken. Ook Vlaanderen wil met het 'vriendenaandeel' het vermogen van ondernemingen stutten.

In de Kamer werd donderdag met de wederopbouwreserve een nieuwe steunmaatregel voor bedrijven goedgekeurd. De komende drie jaar kunnen die daardoor hun eigen vermogen aanlengen ten belope van het verlies dat ze in 2020 leden. Dat bedrag mogen ze aftrekken van de bedrijfswinsten in de volgende jaren, zodat ze minder belastingen moeten betalen. Het kan oplopen tot maximaal 20 miljoen euro.

De voorwaarde is wel dat die bedrijven geen transacties doen naar belastingparadijzen, geen dividenden uitkeren, geen kapitaalvermindering doorvoeren of eigen aandelen inkopen. Ook mogen ze niet te veel personeel afgedankt hebben in de crisis. Daarom moet de loonmassa dit jaar minstens 85 procent van die van 2019 bedragen.

Vlaanderen

Ook op Vlaams niveau wordt gewerkt aan de versteviging van het vermogen van bedrijven. Het voorstel om een 'vriendenaandeel' te kopen, is donderdag door de commissie Economie geraakt. Vlamingen kunnen via dat aandeel investeren in een kmo van vrienden of familie, in ruil voor een fiscaal voordeel. Het is het equivalent van de eerder goedgekeurde win-winlening.