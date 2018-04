Regeringspartijen bikkelen over Belfius

Open VLD en N-VA pleiten voor een snelle beursgang van de staatsbank. CD&V houdt vast aan zijn standpunt dat er eerst een oplossing voor Arco moet komen.

Marc Raisière, de CEO van staatsbank Belfius, acht het niet meer mogelijk om met de staatsbank in juni naar de beurs te trekken. Dat verklaarde hij aan De Tijd. ‘Voor de zomer zal het niet meer mogelijk zijn. Dat is niet alleen mijn persoonlijke mening, maar die van het hele directiecomité. Natuurlijk zullen er zakenbankiers zijn die zeggen dat het tegen eind juni wel nog kan. Maar wij zeggen dat het venster van juni gesloten is. We willen niet slecht voorbereid naar de beurs.’

Dat de beursplannen vertraging oplopen - en vooral het feit dat het Arco-dossier daar de oorzaak van is - stuit op onbegrip bij Open VLD en N-VA. Voor N-VA-parlementslid Johan Klaps en zijn Open VLD-collega Luk Van Biesen moet Belfius naar de beurs kunnen zonder oplossing voor Arco.

'Het moment is nu aangebroken om een stukje van Belfius te valoriseren. We moeten stoppen met al die spelletjes en het gewoon doen', citeerde de N-VA'er de verkiezingsslogan van de liberalen. Van Biesen wees op het gunstige beursklimaat. 'We geloven niet dat er eerst een oplossing moet komen rond Arco', luidde het donderdagmorgen op Radio 1.

Zomerakkoord

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) is evenwel niet onder de indruk. Hij blijft erbij dat er eerst een regeling voor het Arco-dossier moet komen, vóór er sprake kan zijn van een beursgang van Belfius. 'In het kader van het zomerakkoord hebben we beslist om het Arco-dossier op een duurzame en gestructureerde wijze wordt opgelost, vóór de beursgang van Belfius wordt gelanceerd. Dat is een afspraak die we met zijn allen hebben gemaakt. We houden ons daaraan.'