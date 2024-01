Regeringspartijen koppelen Houthi's, Gaza en genocide aan elkaar

De linkse partijen in de regering willen dat België harder aandringt op humanitaire hulp in Gaza, liefst via het Internationaal Gerechtshof. Daar heeft Zuid-Afrika een klacht tegen Israël ingediend wegens genocide. De liberalen staan op de rem. 'We moeten vermijden dat het conflict in Gaza politieke splijtstof wordt', zegt Chris Van den Wyngaert, oud-rechter van dat hof.