Regeringspartijen willen teelt medicinale cannabis legaal maken

'Voor sommige patiëntengroepen voor wie geen ander medicijn helpt, zoals MS of ALS, is gebleken dat CBD-olie de pijn en spasmen wezenlijk kan verlichten", zegt Els Van Hoof (CD&V), een van de indieners van het voorstel. Het probleem is dat een dokter cannabis wel kan voorschrijven, maar het illegaal is om er in België te kopen.