Regeringstop buigt zich over coronamaatregelen en effectentaks

De regeringstop boog zich maandagavond in het kernkabinet over nieuwe coronamaatregelen om de economie te ondersteunen, en de nieuwe effectentaks van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) die 420 miljoen euro moet opbrengen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn vicepremiers zaten maandagavond samen om zich te buigen over een update van de economische steunmaatregelen die bedrijven moet toelaten om deze tweede coronagolf zonder al te veel kleurscheuren door te komen. Vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vindt dat de tijdelijke werkloosheid weer zonder voorwaarden kan worden toegekend aan werknemers die zonder werk vallen, zoals tijdens de eerste golf. De werkgevers kunnen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een supplement geven. Daarnaast ligt weer een uitstel van betaling van rsz-bijdrage en bedrijfsvoorheffing op tafel. Dat uitstel van betaling moest de bedrijven al door de eerste golf leiden, maar in principe moesten de rsz-bijdrages en bedrijfsvoorheffing tegen 15 december worden betaald. Met de nieuwe golf is dat geen realistisch scenario meer.

Nieuwe effectentaks

Naast een update van de economische steunmaatregelen wil premier Alexander De Croo (Open VLD) ook snel knopen doorhakken over de nieuwe effectentaks, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op tafel heeft gelegd. Voor de Vlaamse liberalen is zo'n vermogenswinstbelasting moeilijk te verkopen, zeker nadat ze die hebben afgeschoten toen de PS en de N-VA daarover een deal hadden. Hoe langer de discussie aansleept, hoe meer kritiek er ook dreigt te komen vanuit de ondernemerswereld. Het grote verschil met de vorige versie van de effectentaks is dat nu ook vennootschappen de taks moeten betalen, als ze een effectenrekening van meer dan een miljoen euro aanhouden. Ondernemers die hun geld in de vennootschap houden en dat geld beleggen in aandelen, krijgen het gevoel dat de overheid weer aan hun appeltje voor de dorst knabbelt, zoals destijds met de liquidatiebonus.

De coalitiepartners hebben er begrip voor dat de premier dit heikel dossier snel wil afhandelen, nu alle ogen gericht zijn op de coronastorm. Maar toch dringen de socialisten erop aan dat de achterpoortjes worden gesloten. In het voorstel van Van Peteghem kan de taks nog worden ontweken door een aandelenportefeuille te spreiden over verschillende effectenrekening, die dan elk onder de één miljoen euro blijven. De socialisten willen ook een juridisch waterdichte regeling, zodat de nieuwe versie van de effectentaks niet opnieuw wordt vernietigd. Vandaar dat het voorstel aan de Raad van State zal worden voorgelegd, die de tijd moet krijgen om het grondig na te kijken. Als er een negatief advies volgt, mag dat niet worden genegeerd.

Op de rem