Regeringstop zit opnieuw samen over begroting: 'Deadline is dinsdag om 14.30 uur'

Premier Alexander De Croo en de topministers van de federale regering zitten zaterdag sinds 12 uur opnieuw rond de tafel voor de opmaak van de begroting 2022.

De zeven regeringspartijen leggen zichzelf geen druk op om voor eind dit weekend met een akkoord te komen. ‘De deadline is dinsdag om 14.30 uur’, zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bij zijn aankomst in de Wetstraat 16. Op die datum houdt premier De Croo zijn beleidsverklaring in de Kamer.

'Alles ligt op tafel zolang er geen akkoord is', luidt het nog steeds. De zeven partijen hebben de intentie om alle dossiers systematisch aan te pakken. 'Alle aspecten hangen met elkaar samen en moeten samen besproken worden', zei staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open Vld). Volgens de liberale politica verlopen de gesprekken op een 'constructieve' manier. 'We werken aan het begrotingstraject, aan het relanceplan, de hervorming van de arbeidsmarkt en de vacatures binnen bedrijven. Alles is met elkaar verbonden.'

De minister van Financiën van zijn kant gaf aan dat de regering bezig is met 'de balans tussen privé en werk'. Over de stijging van de energieprijzen benadrukte Van Peteghem het belang van het helpen van de gezinnen op korte termijn, maar ook van structurele hervormingen.

De onderhandelaars hebben nog best wat werk op plank. Naast de begroting buigen de ministers zich over maatregelen om de energiefactuur binnen de perken te houden en ook over de arbeidsmarkt moeten nog knopen worden doorgehakt.

Rond de maatregelen die de energiefactuur moeten verlichten, werd vorig weekend al heel wat werk verricht.

Zo lijkt er een consensus te zijn over dat de extra btw-opbrengst van de gestegen energieprijzen niet mag terugvloeien naar de schatkist, maar wel naar de burgers en de bedrijven. Ook het omvormen van overheidsheffingen tot een accijns die vastgeklikt kan worden, wordt besproken. Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) legde daarnaast een verlenging van het uitgebreid sociaal tarief op tafel. Die coronamaatregel voor zowat een miljoen gezinnen eindigt normaal gezien eind dit jaar.

Wat de arbeidsmarkt betreft, voorziet het regeerakkoord een verhoging van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent. Die werkzaamheidsgraad bedraagt op dit moment maar 70 procent, dus er is nog werk aan de winkel. Premier De Croo legde een nota met 35 voorstellen op tafel. Daarin zou onder meer sprake zijn van een vierdagenweek, waarbij de werkuren die normaal gepresteerd worden in vijf dagen over vier worden gespreid. Minister van Economie Dermagne (PS) stipte donderdag in de Kamer nog aan dat er meer dan 140.000 openstaande vacatures zijn en dat hij zelf ook 30 maatregelen heeft uitgedokterd.

Het regeerakkoord voorziet een vaste budgettaire inspanning van 0,2 procent van het bbp, ofwel een miljard euro. Waar dat geld vandaan moet komen, werd al grotendeels vastgelegd bij de start van de regering. Onder meer fraudebestrijding, een efficiëntere sociale zekerheid en extra btw en accijnzen op tabak staan op het lijstje.

Premier De Croo mikt echter op een inspanning van 2 miljard euro. Dat betekent dat er dus nog een miljard euro moet gevonden worden. De effectentaks zou goed zijn voor iets minder dan de helft daarvan. Om de rest van de centen te vinden, wordt onder meer gekeken naar het gunstregime voor topsporters.