Regionale verschillen in sterftecijfers ziekenhuizen

In Brussel en Wallonië stierven in de ziekenhuizen gemiddeld meer mensen aan corona dan in Vlaanderen. Maar men is maar beter voorzichtig om daar grote conclusies uit te trekken, stelt de intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven).

Er zijn verschillen in de sterftecijfers in ziekenhuizen per deelstaat, maar het is moeilijk daar nu al te grote conclusies uit te trekken. Dat is de belangrijkste conclusie die getrokken wordt, nu bekend is dat de sterftecijfers door corona in Waalse en Brusselse ziekenhuizen hoger liggen dan in Vlaanderen. Die cijfers werden opgevraagd door Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) en Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) en verschenen donderdag in Het Laatste Nieuws.

Van alle patiënten die tussen maart 2020 en half juni 2021 in Vlaanderen in het ziekenhuis belandden, overleed 16,5 procent. In Brussel en Wallonië was het sterfte-aandeel respectievelijk 18,8 en 20,4 procent. Ook de sterftecijfers op intensieve zorgen (IZ) tonen regionale verschillen. In Brussel (40,9 %) en Wallonië (39,6 %) ligt de sterftegraad op IZ een derde hoger dan in Vlaanderen (30,6 %).

Achterliggende factoren

Maar dat er verschillen zijn, wijst niet per se op een betere of slechtere aanpak in het ene of het andere gewest. 'Je moet er geweldig mee opletten lijnen te trekken in de cijfers, zoals noord versus zuid, of tussen bepaalde provincies of groepen van ziekenhuizen', waarschuwde Geert Meyfroidt, een intensivist aan het UZ Leuven, donderdagochtend op Radio 1.

Wij zagen in onze eerste analyse vooral dat er een groot verschil is tussen individuele ziekenhuizen. Geert Meyfroidt Intensivist UZ Leuven

'Wij zagen in onze eerste analyse vooral dat er een groot verschil is tussen individuele ziekenhuizen. In het noorden zijn er ziekenhuizen die het slechter gedaan hebben, net als in het zuiden', zei Meyfroidt. Die afwijkingen kunnen te verklaren zijn door achterliggende factoren. Een ziekenhuis dat relatief meer ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen moet opnemen, kent waarschijnlijk ook een hogere sterftegraad.

Voorzichtigheid

Ook Parys en Gijbels erkennen dat voorzichtig moet worden omgesprongen met de cijfers. 'Er kunnen uiteraard verschillende factoren spelen. Het aantal besmettingen in de streek, het profiel van de opgenomen patiënten of de grootte van de IZ-afdeling, het zijn allemaal mogelijke verklaringen', zeggen ze, al vinden ze de regionale verschillen markant.

Om te bepalen of de regionale verschillen echt significant zijn, is evenwel verdere statistische analyse nodig. Die is eveneens nodig om uit te klaren in welke mate kenmerken van de patiënten bepalend waren voor de sterftecijfers of dat de kwaliteit van een behandeling doorslaggevend was.

'Je moet voor die achterliggende kenmerken corrigeren in een statistisch model en zien welke verschillen dan overblijven', zegt ook Meyfroidt. 'Niet om ziekenhuizen met de vinger te wijzen, maar vooral om te bekijken hoe we kunnen verbeteren.'