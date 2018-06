Rekenhof: ‘Sancties van fiscus zijn willekeur'

Als de fiscus ontdekt dat u het niet al te nauw neemt met uw belastingaangifte, kan u maar beter hopen dat uw dossier bij de juiste dienst terecht komt. Lang niet iedereen die tegen de lamp loopt, wordt even hard aangepakt, blijkt uit een audit van het Rekenhof. In opdracht van het federaal parlement ging het Rekenhof na hoe consequent de fiscus is in het toekennen van belastingverhogingen en boetes. In het sanctiebeleid is er ‘geen garantie op een gelijke behandeling van de belastingplichtigen’, klinkt het scherp.