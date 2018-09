Rekenhof kritisch over zelfcontrole ziekenfondsen

De ziekenfondsen zijn onvoldoende transparant over hun interne controles, oordeelt het Rekenhof. Nochtans zijn die zelfcontroles cruciaal om te garanderen dat de ziekte-uitgaven correct worden beheerd.

De Belgische ziekenfondsen staan in voor de jaarlijkse terugbetaling aan hun leden van 27 miljard euro aan ziektekosten en 8,5 miljard euro aan invaliditeitsuitkeringen. De controle of die uitgaven correct verlopen, zit voor een groot stuk in handen van diezelfde ziekenfondsen. Ze moeten zelf audits uitvoeren om de risico’s in te schatten en te vermijden dat onterecht bedragen worden uitbetaald. De ziekenfondsen genieten behoorlijk wat vrijheid in hoe ze die controles precies vormgeven.

In tweede instantie zijn er ook verschillende controle-instanties van de overheid die erop moeten toezien dat de ziekenfondsen de middelen van de sociale zekerheid correct beheren. Zowel het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) als de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) houdt toezicht op het financieel beheer en de uitgaven van de ziekenfondsen. ‘Beide beschikken echter over onvoldoende informatie om een doelmatige controle op de activiteiten van de ziekenfondsen te organiseren’, schrijft het Rekenhof in een nieuw rapport.

Gebrek aan transparantie

Het Rekenhof, dat in opdracht van de Kamer de controles op de ziekenfondsen tegen het licht hield, spreekt van ‘een gebrek aan transparantie’. Daardoor verloopt het overheidstoezicht op de ziekenfondsen niet zoals zou moeten.

De controlediensten van het Riziv moeten erop toezien dat de ziekenfondsen correct uitbetalen. ‘Het lijkt evident dat ze daarbij inzage hebben in de interne controles die al door de ziekenfondsen en de landsbonden gebeuren’, schrijft het Rekenhof. ‘Dat vermijdt niet alleen overlappingen of hiaten, maar maakt het ook mogelijk dat de controlediensten van het Riziv hun werkzaamheden efficiënter organiseren. Beide diensten hebben echter geen informatie over de uitgevoerde interne controles.’

Toekomstpact

Voor N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel moet er dringend iets veranderen. ‘De ziekenfondsen krijgen jaarlijks een blanco cheque om hun werking en interne controle te financieren, zonder dat iemand echt weet of die afdoende functioneren. De controle werkt niet doordat de ziekenfondsen niet genoeg transparantie bieden.’