Rekening Excel Moeskroen in beslag genomen

Het federaal parket voert al enige tijd een onderzoek naar de voetbalploeg voor mogelijke valsheid in geschriften, gebruik ervan en oplichting. Vermoed wordt dat via buitenlandse maatschappijen gepoogd zou zijn te verbergen dat de voetbalclub onder controle stond van spelersmakelaar Pino Zahavi.

Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of deze vermeende kunstgrepen het mogelijk hebben gemaakt Moeskroen onwettig in divisie 1 te houden door het opzetten van een controlestructuur op de club via offshorebedrijven.

Witwassen

Half november voerde het gerecht al huiszoekingen uit bij de voetbalclub , en bij enkele bestuurders van de club, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Ook na die huiszoekingen stelden de speurders en de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) dat er op de rekening van de club aanzienlijke bedragen verschenen, die meteen weer doorgestort werden naar rekeningen in fiscale paradijzen. Daarom werd besloten drastisch op te treden, klinkt het bij het federaal parket, door rekeningen van de club in beslag te nemen en twee voorlopig bewindvoerders aan te stellen.

'Dat is geen ongewone maatregel, dat gebeurt wel meer in dergelijke onderzoeken', zegt Eric Van de Sypt, woordvoerder van het federaal parket. "De club kan verder blijven functioneren, spelers en personeel worden betaald. Voorlopig is ook niemand in verdenking gesteld.'