Relaas van hallucinant weekend in de Wetstraat

Twee dagen leek PS-voorzitter Paul Magnette vol overgave aan een noodregering rond de PS en de N-VA te werken. Tot hij de Vlaamse partijen in snelheid nam door samen met de MR en Ecolo weer met een Vivaldi-entente op de proppen te komen. Relaas van een hallucinante 72 uur, waarin zelfs corona geen volwaardige regering bracht.

‘Leugenaars.’ ‘Jamais avec la N-VA.’ Het weerzien van Bart De Wever (N-VA) met Paul Magnette en Georges-Louis Bouchez (MR) zondagmiddag in de residentie van Patrick Dewael aan de Wetstraat 10 ging met de nodige krachttermen gepaard. Het showtje dat de twee zondagmiddag met Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet hadden opgevoerd tijdens een nu al historische uitzending van de RTL-talkshow ‘C’est pas tous les jours dimanche’ sloeg alle Vlaamse onderhandelaars met verstomming. ‘Gedegouteerd’, omschreef zelfs sp.a-voorzitter Conner Rousseau de sfeer bij zijn partij.

Enkele uren nadat de voorzitters van de N-VA, de PS, de MR, CD&V, Open VLD en de sp.a hun onderhandelingen over een noodregering hadden beëindigd om zondag verder te werken, zaten de drie Franstalige tenoren plots in de uitzending van Christophe Deborsu met een wel heel eensluidende boodschap. Eerst schoot Magnette het idee dat de PS in een noodregering met de N-VA zou stappen helemaal aan flarden. Hij vond het onverantwoord midden in een historische gezondheidscrisis van regering en van premier te wisselen, wat De Wever oorspronkelijk had geëist.

De focus moest nu helemaal op coronabestrijding liggen en niet op onderhandelingen over bijvoorbeeld een staatshervorming, wat de N-VA opnieuw zou vragen. Vervolgens stelde hij dat zijn partij de zetelende regering van premier Sophie Wilmès wilde steunen vanuit het parlement, zonder toe te treden. En dat er een meerderheid voorhanden is om ook zonder de N-VA de federale regering het coronavirus te laten bekampen. ‘Samen met de groenen hebben de socialisten 40 zetels’, rekende hij voor.

Het is nu tijd voor nationale eenheid. Paul Magnette en Jean-Marc Nollet Voorzitters PS en Ecolo

Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet, die in de studio zat, kopte de bal binnen. ‘Ik heb zaterdag aan zowel Paul Magnette als koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle duidelijk gemaakt dat de groenen bereid zijn de regering-Wilmès volle steun te bieden in de strijd tegen corona. Het is tijd voor nationale eenheid.’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, ook een studiogast, aanhoorde het aanbod met grote tevredenheid en dankte de PS en Ecolo voor hun steun. Zo leek een knotsgekke driedaagse waarin paars-geel dan toch nog het levenslicht zou zien dan toch weer uit te draaien op Vivaldi, de piste met socialisten, liberalen, groenen en CD&V. Het is te zeggen: aan Franstalige kant.

Torpedo's van binnen de PS

Bij de Vlaamse onderhandelaars sloeg het nummertje in als een bom. Zaterdagavond was al duidelijk geworden dat een paar heel grote obstakels op de weg naar een noodregering lagen.

Eén: de MR wou de Wetstraat 16 niet loslaten.

Twee: de idee om naar een kabinet van beperkte duur en beperkte samenstelling te gaan - een tiental ministers, vijf per taalgroep - kon weleens heel pijnlijk uitvallen voor een paar partijen. Open VLD zou bijvoorbeeld Alexander De Croo of Maggie De Block moeten lossen.

En drie: nadat De Wever op VTM was verschenen om druk te zetten op de Franstaligen en N-VA-bronnen lieten verstaan dat hij de lead wou nemen, begon de PS weer klamme handjes te krijgen. Vanuit de Brusselse afdeling werden enkele torpedo’s afgevuurd op het idee toch met de aartsvijand in bad te gaan. Dat Magnette donderdag van de absolute partijtop groen licht had gekregen om met de N-VA te gaan onderhandelen, werd door bepaalde bronnen tegengesproken. Magnette kwam in een lastig parket en Bouchez rook dat. Vandaar dat hij geen enkele remming voelde om door te duwen voor het behoud van Sophie Wilmès als premier én van de huidige restregering met zijn zes MR-ministers.

Terwijl de medewerkers van de PS en de MR met de Vlaamse partijen zaten te vergaderen, hoorden ze hun bazen verklaringen afleggen die daartegen ingingen. Vlaamse onderhandelaar

Toch heerste toen de paars-gele onderhandelaars zondagochtend om 2 uur uit elkaar gingen niet het gevoel dat de noodregering dood en begraven was. Volgens meerdere bronnen werd wel degelijk het engagement uitgesproken met die zes verder te gaan. Alleen over de vorm moest nog een robbertje gevochten worden. Dat het toen nog niet dood was bewijst dit: zondagmiddag kwamen de sherpa’s van de zes partijen bij elkaar in Brussel om een inhoudelijk programma op papier te zetten. ‘Maar terwijl de medewerkers van de PS en de MR met de onze zaten te vergaderen, moesten ze op tv verklaringen van hun bazen aanhoren die daar dwars tegen ingingen. Gewoonweg hallucinant’, aldus een toponderhandelaar - geen N-VA'er.

Artikel 195

Magnette en Bouchez waren zondagmiddag genadeloos voor De Wever. Dat die had laten verstaan dat hij zelf de leiding wou nemen van een noodregering - waar hij tijdens het nachtelijk overleg nochtans op was teruggekomen - noemden ze onverantwoord. ‘Hij profiteert van een crisissituatie om zijn eigen macht uit te breiden.’

Je verandert niet van generaal in volle oorlog. Als we hadden moeten praten waarover N-VA wou praten, dan hadden we met Pasen nog geen regering. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

Volgens de paarse partijen kwam de N-VA ook af met een eisenpakket over andere thema’s zoals migratie en de kernuitstap. ‘Als we daarover beginnen te praten, hebben we met Pasen nog geen regering. Dat kunnen we ons niet permitteren: de focus moet nu op de bestrijding van het coronavirus staan en dat kan perfect door de zetelende regering van Sophie Wilmès aan een meerderheid te helpen. Je verandert niet van generaal in volle oorlog’, aldus Bouchez.

Volgens de PS legde de N-VA zelfs artikel 195 van de grondwet weer op tafel, de passe-partout voor een verregaande staatshervorming, en dus een provocatie op een moment dat het land in de ban van een crisis is. Maar dat lijken grotendeels bliksemafleiders. De realiteit is dat Magnette zondagochtend de wind van voren kreeg op zijn eigen partijbureau. Hij was te ver gesprongen.

‘Magnette heeft nogal een impulsief trekje’, aldus andere onderhandelaars. ‘Donderdag zag hij het geweldig zitten en is hij zelf teksten beginnen te schrijven. Dat is de MR beginnen te irriteren en in zijn eigen partij was de jonge garde niet mee.’

Vivaldi

Aan Vlaamse kant leeft de overtuiging dat de PS en de MR een entente hebben gesloten met de groenen om CD&V en de sp.a te dwingen een Vivaldi-coalitie te forceren. Het idee van een regering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V werd de jongste weken nadrukkelijk verkend door Patrick Dewael en Sabine Laruelle. Maar de piste zonder Vlaamse meerderheid bleef maar op een njet stoten van CD&V-voorzitter Joachim Coens en de jonge sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

Die speelt een bepalende rol. Rousseau was vanaf donderdag niet alleen go-between tussen de PS en CD&V, en de PS en N-VA, hij was ook snoeihard in zijn boosheid op ‘kameraad’ Magnette. Dat de ‘junior partner’ van de PS al de hele tijd zijn eigen koers vaart en daarbij niet zo dol is op de groenen maakt dat Magnette tot nu toe geen enkele andere uitweg heeft gevonden naar een regering zonder de N-VA.

Bij de start van de vergadering van de laatste kans, zondagnamiddag in de Wetstraat 10, was meteen duidelijk dat CD&V, de sp.a en Open VLD het spel van Magnette en Bouchez niet wilden meespelen. Tegelijk groeide het besef dat de zittende regering inderdaad maar beter kon doorwerken, in plaats van tijd te verliezen met een stoelendans. Bij Open VLD klonk ook zware kritiek op het spelletje dat De Wever had gespeeld om zichzelf in de markt te zetten als premier, terwijl iedereen weet dat hij dat nooit zou doen.

Volmachten

Dewael haalde daarop het ei van Columbus boven: volmachten. Die moeten de regering-Wilmès toelaten het parlement te passeren bij het bestrijden van de coronacrisis en dus veel sneller te schakelen. In 2009 maakte de regering-Leterme daar al eens gebruik van bij een eerdere grieppandemie. Ook de regeringen van Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene voerden in de jaren tachtig en negentig loodzware hervormingen door via volmachten.

PS en Ecolo willen de regering niet ondersteunen als N-VA ze ook ondersteunt. Het is gewoon te zot om los te lopen. Vlaamse bron

Maar opnieuw botste dat op de vraag wie dan in de regering zou springen en wie van buitenaf steun zou bieden. En dan vooral op de rol van de N-VA daarin. Volgens bronnen gingen CD&V, Open VLD, de MR en de sp.a akkoord dat de N-VA direct aan boord sprong, terwijl Magnette aangaf dat de PS dan buiten de regering zou blijven.

Maar de aanwezigheid van de N-VA bleef imbuvable voor de PS. In de loop van de avond schoven plots ook Ecolo en Groen en cdH aan, maar ook dat bracht een oplossing niet direct dichter. 'Het komt er gewoon op neer dat de PS en de groenen de regering niet willen steunen als ook de N-VA steun levert, zonder dat de N-VA in de regering zit. Het is gewoon te zot om los te lopen’, aldus een onderhandelaar. De truc met de volmachten biedt een oplossing voor dat probleem: gedurende zes maanden - want zo lang kan de regering zich op volmachten beroepen - hoeft geen enkele oppositiepartij steun te leveren, want die is niet nodig.

Finaal draait het erop uit dat de steun voor de procedure om de bijzondere machten te activeren van zeven oppositiepartijen komt: PS, N-VA, sp.a, Ecolo, Groen, cdH en Défi. Maar dat er nog altijd geen direct uitzicht is op een nieuwe, volwaardige regering. Na het debacle van afgelopen weekend is het maar de vraag hoe die er ooit nog moet komen, als het zelfs in crisistijd niet kan.