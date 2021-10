Relance en overstromingen duwen staatsschuld omhoog

In tegenstelling tot wat eerder werd aangekondigd, stijgt de Belgische staatsschuld volgend jaar opnieuw. Dat komt omdat de Europese Commissie alle schulden van de Vlaanderen en Wallonië wel degelijk meetelt, ook als ze worden aangegaan voor de relance of de overstromingen.

De Belgische belastingbetalers zien volgend jaar hun staatsschuld dan toch niet afnemen. In het debat over de beleidsverklaring stelde federaal staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) vorige week in de Kamer nog dat de schuld zou dalen, al voegde ze eraan toe dat de laatste berekeningen nog bezig waren.

In de begrotingsdocumenten die de federale regering naar de Europese Commissie heeft gestuurd, blijkt echter dat de schuld volgend jaar wel stijgt: van 113,9 van het bruto binnenlands product (bbp) naar 114,3 procent.

Dat komt omdat de Commissie leningen voor relance, investeringen en steun na de overstromingen wel degelijk meetelt, ook al willen de Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid dat niet.

Alle andere EU-lidstaten met veel schulden, zoals Frankrijk, Spanje en Griekenland, doen volgend jaar wel hun staatsschuld dalen.

België is daarmee wellicht de enige van de EU-lidstaten met zware schulden waar de schuldenlast in 2022 nog stijgt. In Frankrijk daalt ze, net zoals in Griekenland, Portugal en Spanje. De Italiaanse begrotingsplannen staan nog niet op de Commissie-website.

Dat de Belgische staatsschuld toch stijgt, heeft niets te maken met de federale begroting, maar alles met die van de deelstaten. Die houden tal van uitgaven uit de boekhouding, omdat ze nodig zijn voor de relance, strategische investeringen, de strijd tegen corona of steun na de overstromingen. De Commissie gaat er echter van uit dat het om echt geld gaat dat ook echt wordt geleend en dus meetelt als staatsschuld.

Oosterweel, overstromingen en metro

Zo kondigde de Vlaamse regering een tekort van 1,6 miljard euro aan, maar ze houdt daarbij geen rekening met 1 miljard euro aan uitgaven voor relance en de Oosterweelwerken in Antwerpen. De Waalse regering houdt volgens de EU-berekeningen bijna 3 miljard miljard euro buiten de begroting: twee derde daarvan is bestemd voor de relance en de strijd tegen corona, een derde voor de heropbouw na de overstromingen.

Zowel de Vlaamse als de Waalse regering schrijft aan de Commissie dat ze niet via besparingen maar via economische groei de schuld betaalbaar wil houden.

In een toelichting aan de Commissie schrijft zowel de Vlaamse als de Waalse regering daarover hetzelfde: dat ze niet via besparingen maar via economische groei de schuld betaalbaar wil houden. De Vlaamse regering meldt dat de relance niet mag worden gefnuikt door besparingen en de groei ook via hervormingen moet worden gestimuleerd. Ook de Waalse regering zegt een traject uit te stippelen dat de schulden beheersbaar houdt, zodat geen bezuinigingen nodig worden die de groei afremmen.

De Brusselse regering houdt een half miljard euro voor investeringen in de metro uit het budget. Ze zegt te streven naar een begrotingsevenwicht in 2024 'op een aantal strategische groeibevorderende investeringen na'. Ook de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap blijven volgend jaar in het rood gaan.

Gat groter in plaats van kleiner

Vooral de overstromingen hebben het begrotingsplaatje doorkruist. Als alle regeringen in België hun klassieke beleid van de voorbije jaren gewoon hadden voortgezet, was er een gezamenlijk tekort van 4,7 procent van het bbp geweest. Na wekenlange begrotingsgesprekken is dat gat groter geworden in plaats van kleiner: 4,9 procent.