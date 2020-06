Relance zonder regering lijkt utopie...

De relancevoorstellen van de tien partijen die de volmachten van Wilmès I steunen, schieten alle kanten op. Daardoor dreigen ze geen enkel doel te raken.

De Parti Socialiste diende woensdag in de Kamer een wetsvoorstel in dat bedrijven verbiedt werknemers te ontslaan tot 31 oktober. De N-VA noemde het relanceplan in een opiniestuk in deze krant dat PS-voorzitter Paul Magnette lanceerde 'niet ernstig'. Magnette riposteert in een opiniebijdrage dat Van Overtveldt er een karikatuur van maakt. Afgelopen zaterdag bleven de relancevoorstellen van de federale minderheidsregering-Wilmès op tafel liggen, zonder beslissing.

Het toont hoe de manier waarop de Wetstraat de coronacrisis aanpakt, uitgewoond raakt. Op papier heeft ons land nog altijd een regering die krachtdadig met volmachten kan regeren. In de praktijk moet diezelfde regering haar beslissingen op zaterdag voorleggen aan de tien partijen die haar steunen en een politiek spectrum bestrijken dat ter linkerzijde begint met Ecolo en PS en rechts eindigt met Open VLD en N-VA.

Die aanpak werkte om de brand te blussen toen de coronacrisis losbarstte. Maar ze werkt veel minder om het gebouw te stutten zodat het niet instort. En het lukt al helemaal niet als de bouwplannen voor de renovatie op tafel komen. Beetje bij beetje komt de voorspelling van premier Sophie Wilmès uit dat voor de relance een echte regering nodig is.

Gezinnen en export

Want almaar duidelijker blijkt hoe de meningen verdeeld zijn over hoe die relance er moet uitzien. Twee breuklijnen zijn zichtbaar. De eerste gaat over waar de motor van de Belgische economie zit. Volgens de PS zijn dat de Belgische gezinnen, die via hun consumptie de bedrijven doen draaien. De PS is voor premies van 200 euro per maand voor mensen in armoede, zolang de crisis duurt. Ze is ook voor een eenmalige coronapremie van 1.000 euro bruto voor het zorgpersoneel.

Is de superkern nog de cockpit van de relance of een miniparlement dat alleen maar palavert?

De tegenovergestelde visie is dat België - en zeker Vlaanderen - net draait op export. In die visie moeten net de havens en luchthavens draaien, zijn investeringen in infrastructuur nodig en dreigt geld voor de gezinnen 'weg te lekken', omdat ze er ook online buitenlandse producten mee kopen.

Arbeidsmarkt

De tweede breuklijn gaat over de arbeidsmarkt. De linkerzijde wil de jobs van nu beschermen door ze te bevriezen, zoals het PS-voorstel om ontslag te verbieden. Waar mensen toch hun baan dreigen te verliezen, moet dat in andere linkse voorstellen worden afgeremd door de herinvoering van brugpensioen of geld voor arbeidsduurvermindering.

De tegenovergestelde visie, onder meer bij de N-VA, is dat de beste bescherming voor jobs net ligt in meer flexibilteit, zodat het werk wordt gedaan waar klanten naar vragen. Dat betekent net soepeler regels voor overuren, arbeidsduur, openingsuren en ook ontslagen. De logica hier is dat het geen zin heeft tegen de realiteit te vechten en dat de oude jobs beter verdwijnen en plaatsmaken voor nieuwe.

Telkens hebben al die visies hun vertegenwoordigers in de superkern, waar iedere partij bovendien nog eens eigen voorstellen op tafel mag leggen. Groen heeft een horecaplan. CD&V-voorzitter Joachim Coens pleitte in De Tijd vorig weekend nog voor belastingen op techbedrijven. De aandacht voor die eigen plannen lijkt zo groot dat de regeringsvoorstellen - waaronder dringende voorstellen voor de horeca en het herkapitaliseren van bedrijven - er afgelopen weekend niet door raakten.

Nieuwe regering

Dat komt omdat onderliggend een ander gevecht wordt gevoerd: de strijd over een nieuwe en volwaardige regering. Als een deel van de tien partijvoorzitters het zaterdag eens worden over een soepeler - of net rigider - arbeidsmarkt, is het niet onlogisch daarin het opstapje te zien naar een breder akkoord over de relance, waaruit dan een regering met een volwaardige meerderheid kan groeien. In die zin gaat de relance ook over de nieuwe regering. Of om het om te draaien: een relance zonder nieuwe regering lijkt stilaan een utopie.

Het is veelzeggend dat de twee partijen die nodig zijn om een nieuwe regering stabiel te maken - de PS en de N-VA - elkaar publiekelijk aan het bestoken zijn met relanceplannen.

Tegen die achtergrond is het veelzeggend dat de twee partijen die nodig zijn om een nieuwe regering stabiel te maken - de PS en de N-VA - elkaar publiekelijk aan het bestoken zijn met relanceplannen. Het suggereert dat de zoektocht naar een relance en naar een regering elkaar ook kunnen verlammen, in plaats van elkaar te versterken.

Tegen die achtergrond eist de Vlaamse regering deze week de aandacht op. Nadat de federale regering zaterdag geen groen licht kreeg voor haar relancebeleid, kondigde de Vlaamse regering zondag aan dat ze maandag ging uitpakken met een economisch herstelplan. Dinsdag breide ze daar een vervolg aan met een 'noodfonds' voor cultuur, siertelers, aardappeltelers, busbouwers en andere getroffen sectoren.