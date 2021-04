Relanceplan levert op piek amper 3.900 jobs op

Met de 5,9 miljard euro relancegeld die ons land van de EU krijgt, worden per jaar maximaal 3.900 jobs gecreëerd. Dat blijkt uit berekeningen van het Federaal Planbureau.

Groen en digitaal. Dat zijn de krachtlijnen van het relanceplan dat de Belgische overheden indienden bij de EU. Het herstel van onze economie moet stoelen op investeringen in het spoor en in fietsinfrastructuur, de renovatie van overheidsgebouwen en de digitalisering van overheidsbedrijven. Maar alle goede bedoelingen ten spijt leidt dat plan de komende jaren niet tot een overvloed aan bijkomende jobs.

België mag voor de relance rekenen op 5,9 miljard euro Europees geld. Volgens een eerste doorlichting door het Federaal Planbureau worden daar tussen nu en 2026 in totaal 13.900 jobs mee gecreëerd. Op het piekmoment in 2022, wanneer meer dan 1,5 miljard relancegeld naar de economie vloeit, gaat het om 3.900 jobs. Dit jaar pompt de regering al 1,1 miljard euro Europees geld in de economie, wat 2.200 jobs oplevert.