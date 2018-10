Reynders-boy moet staking op luchthaven oplossen

Bij bagageafhandelaar Aviapartner moet voorzitter en aandeelhouder Laurent Levaux - 'Mister Aviapartner' - deze namiddag met de bonden uit de sociale impasse proberen te breken.

Directie en bonden van de Belgische tak van bagage- en vrachtafhandelaar Aviapartner onderhandelen deze namiddag verder over een sociaal akkoord. Bij Aviapartner brak donderdag een spontane staking uit 'over de chronisch barre werkomstandigheden'. Mee rond de tafel zit de Belgische voorzitter en aandeelhouder Laurent Levaux (61), tot 2016 ook acht jaar CEO van het bedrijf.

Bij het vertrek van Levaux twee jaar geleden was de Belgische tak - Aviapartner is actief op 40 luchthavens in acht landen - ook al verwikkeld in een hevig sociaal conflict. Er brak onder meer een wilde staking uit over de vergoedingen voor het personeel na de aanslagen op 22 maart 2016 die Levaux niet correct had uitbetaald. De relatie tussen bonden en Levaux komt al tien jaar neer op een kil verstandshuwelijk.

Onder de waterlijn

Laurent Levaux opereert vooral onder de waterlijn. Maar hij is een cruciale spin in het Franstalige web van bedrijfsleven en politiek die in Brussel en Wallonië klassiek nauw met elkaar verweven zijn. Hij staat bekend als een vertrouweling van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, van wie bekend is dat hij een ruim netwerk van ex-cabinetards en sleutelspelers heeft bij privé- en overheidsbedrijven. Maar ook met premier Charles Michel zou Levaux erg goede contacten onderhouden.

Levaux nam één keer politiek engagement op. Hij werd in Spa, waar hij opgroeide, in 2000 verkozen tot gemeenteraadslid op een gezamenlijke MR-PS-lijst. Levaux kent ook zijn weg bij de Waalse socialisten, zoals alle Franstalige topmanagers die werken op het snijpunt van politiek en bedrijfsleven. Jean Jacques Cloquet, de topman van Brussels Airport die recent naar het Pairi Daizi van Eric Domb en Marc Coucke vertrok, onderhoudt in Charleroi vrienschappelijke banden met zowel burgemeester Paul Magnette (PS) als MR-voorzitter Olivier Chastel.

Levaux zit mee aan de knoppen bij een indrukwekkend lijstje bedrijven en overheidsvehikels. Zijn belang wordt nog het best geschetst door zijn voorzittersrol bij Sogepa, het investeringsvehikel van de Waalse overheid.

Levaux zit als bestuurder en voorzitter mee aan de knoppen van een indrukwekkend lijstje bedrijven en overheidsvehikels. Hij is bestuurder bij onder meer telecombedrijf Proximus, koeltorenbouwer Hamon, de Waalse werkgeversfederatie UWE en tot mei van dit jaar ook bij BPost. Hij was eerder bestuurder bij CMI, een dochter van staalbedrijf Cockerill waar hij een tijd manager was, staalreus Arcelor Mittal in Seraing, staalbedrijf Carsid, kledingketen Celio en het Luikse beeldserverbedrijf EVS.

Zijn grote belang wordt nog het best geschetst door zijn voorzittersrol bij het Waalse overheidsvehikel Sogepa. Dat is het financieringsvehikel van de Waalse overheid. Daaraan ontleent Levaux mandaten bij wapenfabrikant FN Herstal - 100 procent in handen van de Waalse overheid - en racecircuit Spa Francorchamps. Hij is ook voorzitter van de Waalse risicokapitaalverstrekker Investsud.

Biotoop

Naast Franstalige politiek en bedrijfsleven is de wereld van het internationale private equity zijn tweede biotoop. Levaux duikt in 2006 op als co-architect van een deal bij de spoorwegen die politiek veel stof doet opwaaien. Levaux wordt door toenmalig spoorbaas Karel Vinck in 2003 aangetrokken als crisismanager - hij heeft in die tijd op dat vlak een reputatie van halve mirakelman in Franstalig België - voor de zwaar verlieslatende NMBS-pakjesdochter ABX.

ABX wordt drie jaar later verkocht voor 10 miljoen euro aan het Britse investeringsfonds 3i en het management onder wie CEO Laurent Levaux. Hij haalt ABX in geen tijd uit de rode cijfers en passeert in 2005 flink langs de kassa door het bedrijf voor 750 miljoen euro door te verkopen aan het Deense DSV.

De NMBS bleef zitten met de schulden en de binnenlandse verlieslatende activiteiten van ABX. Die gingen later op in B Logistics - intussen Lineas - die pas onder manager Geert Pauwels na jaren verlies rendabel werd. De erfenis van de ABX-schuld wordt vandaag gerekend op 1,85 miljard euro.

De deal blijft tot vandaag voer voor politieke speculatie. Zeker toen 3i kort na de ABX-deal 30 miljoen euro pompte in het intussen gevallen groenestroombedrijf Electrawinds in Oostende, de stad van toenmalig minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (sp.a). Gewezen NMBS-topman Marc Descheemaecker (N-VA) legt de link in zijn boek over zijn passage bij het spoor.

Bedrijvendokter

Levaux stapte daarna met 3i in Aviapartner. Het Britse investeringsfonds en Levaux zouden elk de helft van de aandelen controleren. Bij Aviapartner maakte Levaux zijn reputatie van bedrijvendokter nooit waar. Door een hoge schuldenlast en de naschokken van de crisis in 2008 kregen Levaux en 3i de machine niet aan de praat. De Britse investeringsgroep 3i zocht en vond de uitgang in 2014 bij het Amerikaanse HIG Capital. Naar verluidt verloor 3i sinds zijn intrede in 2005 150 miljoen euro aan Aviapartner. In 2012 mislukte ook al eens een fusie met sectorgenoot WFS, in de portefeuille van de Franse private equityspeler LBO.

Laurent Levaux bleef wel aan boord. Hij is samen met HIG en nog een andere investeerder één van de drie aandeelhouders bij Aviapartner. Sinds de instap van de Amerikanen is de geruchtenmolen blijven draaien over zware cashproblemen en geflirt met het faillissement. Volgens de vakbonden weigerde Levaux als CEO op ondernemingsraden details te geven over de financiële staat van het bedrijf.