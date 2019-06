Reynders en Vande Lanotte wilden te snel gaan

Johan Vande Lanotte en Didier Reynders krijgen extra tijd voor hun informatieopdracht. Hun poging om de N-VA en de PS dichter bij elkaar te brengen liep stuk op een interview van PS-voorzitter Elio Di Rupo.

In ‘De kleine prins’, een boek van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry, staat op de ene pagina een tekening van een hoed. Op de volgende pagina blijkt het een slang te zijn die een olifant heeft opgegeten. ‘Niets is wat het lijkt’, verwees informateur Johan Vande Lanotte (sp.a) gisteren tijdens een persconferentie naar dat boek. ‘We hebben de voorbije week veel verklaringen gezien, maar de vraag is wat erachter zit.’

Afgaande op die verklaringen lijkt een federale regering onmogelijk. De N-VA en de PS, de twee grootste partijen, sloten elkaar nogmaals nadrukkelijk uit. Toch verlengde koning Filip gisteren het mandaat van informateurs Vande Lanotte en Didier Reynders (MR). Ze krijgen tot 1 juli om uit te zoeken hoe een federale coalitie kan worden gevormd.

Op de persconferentie na hun bezoek aan de koning dansten de twee om de moeilijke vragen heen. Al is het niet zo moeilijk in te beelden waar de beeldspraak van de slang en de olifant op slaat. De jongste week probeerden Vande Lanotte en Reynders de PS en de N-VA dichter bij elkaar te brengen, vertellen ingewijden. Dat is de logica zelve, want hoewel ze beide de verkiezingen hebben verloren, blijven ze respectievelijk de grootste in Vlaanderen en in Franstalig België.

Alleen met de PS en de N-VA erbij is een federale regering mogelijk die aan beide zijden van de taalgrens over een meerderheid beschikt. Pas als de poging om de enorme ideologische kloof tussen hen te overbruggen mislukt, kan naar alternatieven - zoals een paars-groene regering met een minderheid aan Vlaamse zijde - worden gezocht.

Om de gesprekken niet te hypothekeren nam zowel de PS als de N-VA gas terug in de communicatie. De N-VA heeft altijd verklaard nooit met de PS te willen spreken, behalve over het confederalisme. Boegbeeld Theo Francken wilde dat vorige donderdag evenwel niet herhalen op Radio 1. De vraag of een regering met de PS tot de mogelijkheden behoort, wuifde hij weg. ‘Ik geef daar geen commentaar op.’

Ander universum

Aan Franstalige zijde deed PS-voorzitter Elio Di Rupo hetzelfde. Tijdens een interview sloot hij de Vlaams-nationalisten voor het eerst niet expliciet uit, al ging hij daarin misschien zelfs iets te ver. Hij stelde dat ‘een heel ander universum zou ontstaan als de N-VA haar communautaire eisen laat vallen’. Er dook meteen keiharde tegenwind op vanuit de eigen partij en de PS-voorzitter kon niet anders dan bijsturen. ‘Laat het duidelijk zijn: de PS wenst niet te besturen met de N-VA’, klonk het een uur later op Twitter.

Daardoor zit de deur voor een toenadering tussen de PS en de N-VA opnieuw potdicht. Achteraf bekeken was dat wellicht onvermijdelijk, want de partijen zijn nog niet klaar om de klik te maken. De PS zit nog altijd in de mindset dat in Franstalig België - en bij uitbreiding ook op federaal niveau - een zo progressief mogelijke regering moet worden gevormd.

In zo’n onzeker politiek veld federaal een versnelling hoger schakelen is onbegonnen werk. ‘Johan is te snel gegaan’, is te horen in de Wetstraat. Vande Lanotte is vrij ongeduldig en dat heeft zich hier laten voelen.

De Oostendse socialist gaf gisteren toe dat nog wat tijd nodig is voor federaal iets kan bewegen. ‘We zitten in een vrij unieke situatie: de partijen die willen regeren, hebben allemaal verloren. Ze zoeken nog uit hoe ze kunnen voorkomen dat ze verder achteruitgaan. Op een bepaald moment zullen ze moeten nadenken over wat ze moeten doen met het land.’

Switch

Pas als de partijvoorzitters de switch hebben gemaakt, kan het vooruitgaan. Vande Lanotte en Reynders willen die switch vergemakkelijken door over de inhoud, zoals de begroting, de arbeidsmarkt en het klimaat, te spreken. En passant merkte Vande Lanotte ook op dat het communautaire op tafel ligt.