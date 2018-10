Reynders geeft Vlaams bezwaar over Catalonië door aan Spanje

Dat schoot Bourgeois in het verkeerde keelgat. Hij stelde dat de federale minister van Buitenlandse Zaken de Spaanse ambassadrice op het matje zou roepen. Wat Reynders vervolgens ontkende. In het vragenuurtje in de Kamer hield Reynders vandaag voet bij stuk.

Toorn van Spanje

Peumans wekte andermaal de toorn van Spanje door bij de opening van een expo over de Catalaanse kwestie te verklaren dat de opsluiting van Catalaanse politici vanwege het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober vorig jaar ontoelaatbaar is. 'Het is een zaak tussen Spanje en de Vlaamse overheid', aldus nog Reynders.

Reynders zei intussen dat hij met Bourgeois contact heeft gehad over de zaak. 'De afspraak is dat het Vlaams Parlement of de Vlaamse regering een officiële brief aan mij zal doorgeven. Daarna kan ik contact laten opnemen met de Spaanse ambassadrice in Brussel of de Belgische ambassade in Spanje om de boodschap over te brengen', besloot Reynders.