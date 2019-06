Reynders grijpt naast Europese topjob

Reynders verloor de stemming in de parlementaire vergadering van zijn enige tegenkandidate, de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Marija Pejcinovic Buric. Reynders blijft dus voorlopig in de Belgische politiek.

De Kroatische haalde 159 stemmen, Reynders 105. Een gewone meerderheid volstaat om de post binnen te halen. Het verschil in stemmen was uiteindelijk groter dan op voorhand verwacht. Alle waarnemers binnen de Raad van Europa gingen ervan uit dat het een nek aan nek race zou zijn. Er was zelfs sprake dat er kans was op een tweede ronde, mochten Reynders en Buric exact evenveel stemmen halen. Maar het werd allerminst een fotofinish.