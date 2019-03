Reynders ontkent deal met Parijs over contract mijnenjagers

Akkoordje

De zaak doet in Frankrijk stof opwaaien, want de Franse overheid had de Franse combinatie rond STX en Thales naar voren geschoven. Volgens de Franse krant La Tribune is er bij Naval zelfs op aangedrongen niet mee te dingen naar het Belgische mijnenbestrijdingscontract. Dat de zaken anders zijn gelopen, wordt beschouwd als een intern Frans probleem. Zeker omdat de Franse overheid in alle betrokken Franse bedrijven een vinger in de pap heeft.

In de commissie Landsverdediging is die zaak gisteren ook aan bod gekomen, zegt commissievoorzitter Peter Buysrogge (N-VA). ‘Maar volgens Reynders is er geen sprake van dat zijn Franse collega steun zou hebben aangeboden voor zijn kandidatuur bij de Raad van Europa’, zei Buysrogge. Parijs ontkent eveneens dat er een politieke deal is gesloten. Al wordt wel toegegeven dat Reynders en Le Drian midden februari in de marge van een veiligheidsconferentie in München over beide dossiers hebben gesproken.