Robots breken door bij noodcentrales

Steeds meer noodoproepen in ons land zullen zonder tussenkomst van een mens verlopen. Het telecombedrijf Astrid werkt aan de ‘meldkamer van de toekomst’.

Het voorbije jaar kregen de noodcentrales 101 voor dringende hulp van de politie 2,91 miljoen oproepen. Dat waren er bijna evenveel als de vorige jaren (2,93 miljoen in 2016). De noodcentrales die alle 112- en 100-oproepen voor andere dringende hulp ontvangen, moesten vorig jaar 2,66 miljoen oproepen verwerken, bijna evenveel als in 2016 (2,71 miljoen). Die miljoenen oproepen belanden bij 361 medewerkers bij de 101-centrales en bij nog eens 311 mensen van de 100/112-centrales. Die ambiëren om in 95 procent van de gewerkte uren 95 procent van de oproepen binnen 5 seconden aan te nemen.

Maar wat als je veel meer noodoproepen geautomatiseerd kan verwerken, zonder de tussenkomst van een mens? Zo’n meldkamer van de toekomst wil Astrid, het telecombedrijf dat alle hulp- en veiligheidsdiensten in ons land bedient, in de ‘nabije toekomst’ invoeren in België. Dat staat in het jongste jaarverslag van Astrid.

Automatisering

‘Vandaag komen meldingen van incidenten of ongevallen binnen bij de dispatchers van de meldkamers. Vele daarvan kunnen in de (nabije) toekomst dankzij allerlei sensoren geautomatiseerd worden. Veel info zal rechtstreeks van de sensor naar de juiste mensen op het terrein worden gestuurd, zonder enige menselijke tussenkomst. De vertrouwde dispatcher zal steeds meer worden aangevuld met automatische processen.’

5,57 miljoen oproepen Het voorbije jaar kregen onze noodcentrales samen meer dan 5,57 miljoen oproepen binnen.

Een voorbeeld van sensoren die oproepen automatiseren, is het bestaande E-Call. Dat is het systeem waarmee nieuwe wagens zijn uitgerust en dat bij een ongeval automatisch een noodoproep verstuurt.

De meldkamer van de toekomst moet menselijke fouten bij de noodcentrales nog meer uitsluiten. De medewerkers van de noodcentrales moeten zich nu al strikt houden aan gedetailleerde bevragingsprotocollen die exact aangeven in welke situatie welk hulpmiddel uitgestuurd moet worden. En zelfs dan zijn verkeerde inschattingen mogelijk, ook in kalme periodes.

Om de meldkamer van de toekomst concreet uit te werken, heeft Astrid alle betrokken diensten hun visie laten geven. ‘In een volgende fase worden de visies samengebracht en de verschillende mogelijke scenario’s uitgeschreven’, zegt Astrid-woordvoerder Frederik Langhendries. ‘Intussen vernieuwt Astrid dit en volgend jaar al de technische uitrusting van de provinciale meldkamers met nieuwe software, computers, servers, beeldschermen, enzovoort.’

Video

Astrid werkt nog aan een tweede revolutionaire innovatie die de communicatie tussen onze hulp- en veiligheidsdiensten moet verbeteren, staat in het jaarverslag. Want de politie en andere diensten willen almaar meer video inzetten voor hun interventies. Het gaat om beelden van ANPR-camera’s die nummerplaten herkennen, van drones, van bodycams op het lichaam van agenten en van sociale media of die zijn doorgestuurd via de app 112. Astrid wil een videomanagementsysteem uitbouwen, zodat de hulp- en veiligheidsdiensten al die beelden op een uniforme en beveiligde manier kunnen bekijken.

Dat zal in realtime kunnen. Systemen zoals gezichtsherkenning zullen de beelden ook meteen analyseren. Net als bij andere clouddiensten van Astrid zullen de videodata belanden op de beveiligde Astrid-servers, maar kunnen ze vanop afstand worden gebruikt.

Astrid wil na jaren van geldnood fors inzetten op innovatie. Nadat de vorige regering de geldkraan voor Astrid had dichtgedraaid, met een jarenlange onderfinanciering van 115 miljoen euro tot gevolg, besloot deze regering in 2015 123 miljoen euro in Astrid te investeren. Dat was broodnodig. Er zijn 77.500 radio’s en pagers van de hulp- en veiligheidsdiensten aangesloten op het Astrid-netwerk. Dat moest vorig jaar meer dan 12 miljoen minuten communicatie verwerken.